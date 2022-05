Francesca Cipriani, questa volta è esagerata! La lingerie non riesce a coprila e si vede tutto

Francesca Cipriani ne ha fatta un’altra delle sue. È arrivata l’ennesima foto che la ritrae come una bomba sexy. L’immagine questa volta é veramente straripante e, non fatichiamo a crederlo, spiazza tutti i suoi fan. Non si sa veramente dove guardare perché è tutto in bella mostra.

Francesca é ormai un nome celebre del mondo social. La sua pagina Instagram registra numeri quasi impensabili e ad ogni sua foto pubblicata il pubblico aumenta vertiginosamente. Oggi ha postato uno scatto che la ritrae in lingerie trasparente e l’apprezzamento e stato ovviamente dilagante.

È diventata un personaggio pubblico spumeggiante e capace di attirare su di sé mille attenzioni. Le tante apparizioni nel mondo dello spettacolo sono dovute anche al suo fare così sbarazzino. Francesca gioca con la sua immagine così frivola e non si tira indietro quando deve sottolineare la sua eccezionale bellezza.

Dietro la sua immagine frivola c’è anche dell’altro

La Cipriani non è però così sprovveduta ed infatti da giovanissima ha dedicato molto del suo tempo a studiare. È nata a Pescara nel 1984 dove ha seguito il liceo ha ottenuto anche il diploma di Laurea in scienze politiche presso l’università della sua città.

Con il passare del tempo Francesca però capisce che il suo destino sarà un altro. Si appassiona al mondo dello spettacolo e ad oggi vanta numerose esperienze davanti ai riflettori. Ha varcato per ben due volte la porta rossa del Grande Fratello. L’ultima edizione che l’ha vista protagonista è quella del 2021 capitanata da Alfonso Signorini.

All’interno del reality si è sempre distinta per il suo carattere così estroverso contrastato da lati di estrema sensibilità e dolcezza. Ha preso parte anche all’Isola dei famosi lottando per andare avanti e superare le numerose prove di forza.

Le sue apparizioni televisive sono molteplici; è stata ospite fissa da Barbara D’Urso a Domenica 5, è rimasta una delle più famose pupe del programma La pupa e il secchione e ha tentato anche la carriera della musica interpretando la protagonista del video musicale di Milonga Nueva insieme ad Alex di maggio.

Lo scatto che ha sconvolto i suoi followers per la sensualità strabordante

Francesca è dunque un’artista che cerca di spaziare nei vari campi del mondo dello spettacolo, ma mantiene un filo diretto con i suoi follower soprattutto attraverso le sue pagine web. E’ un susseguirsi di post che ogni volta scatenano un’eco incredibile.

Il suo pubblico rimane costantemente estasiato dalle immagini che mostrano senza troppi veli le doti fisiche della showgirl. Ogni volta è un’esplosione di sensualità che difficilmente si contiene con abiti che contano pochi centimetri di stoffa.

L’ultimo scatto la ritrae sorridente con addosso un body verde acqua completamente trasparente. Con tutta questa prosperità è veramente difficile coprire le sue curve mozzafiato.