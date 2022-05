Nicola Savino racconta il tragico lutto | E’ difficile riprendersi dopo tanto dolore

Nicola Savino, in questi giorni lo possiamo vedere impegnato come opinionista dell’Isola dei famosi 22 condotto da Ilary Blasi. È una presentatore frizzante ed energico, che raramente si lascia andare a momenti di commozione. Ma per lui è stato difficile reggere quando ha raccontato del terribile lutto che lo ha colpito da non molto.

E’ il volto storico di Radio Deejay, ma anche figura di riferimento del programma di cinico approfondimento, Le Iene. Sempre con la battuta pronta ed il sorriso stampato sulle labbra, ma ora sappiamo che Nicola sa nascondere molto bene il dolore che lo ha travolto.

Il suo primo amore, la radio

Linus, nel 1999 lo chiama al suo fianco in Deejay chiama Italia e da quel momento inizia la sua carriera di successo come conduttore radiofonico iniziata qualche anno prima con piccoli interventi estemporanei che nel tempo si sono trasformati in una collaborazione continuativa.

La sua carriera televisiva inizia sempre alla fine degli anni ’90 inizialmente dietro le telecamere come autore del Festivalbar e de le Iene. Il talento indiscutibile viene notato dai registi e nel 2003 esordisce sul teleschermo come inviato di Quelli che il calcio. La sua posizione in questa trasmissione diventa poi di primo piano e nel 2013 conquista la conduzione della trasmissione domenicale, al timone della quale rimarrà fino al 2017.

Nicola Savino ha avuto una esperienza anche sulla piattaforma a pagamento Sky dove conduce tra il 2004 e il 2006 Sky Cine news. Nel 2007 ritorna in Rai dove è impegnato a presentare Scorie per poi passare alle reti Mediaset dove su Italia1 conduce prima Colorado ed in un secondo momento Matricole & Meteore.

Rimane comunque affezionato alla tv di Stato dove torna dopo qualche tempo per condurre l’Isola dei famosi e Boss in incognito. Nel suo curriculum compaiono anche numerose partecipazioni al Festival di Sanremo alla conduzione del dopofestival.

Nel 2020 presenta L’altro Festival trasmissione che è ricordata per la grande polemica con Elisabetta Gregoraci. Sono circolate voci riguardo al fatto che Savino abbia allontanato la Gregoraci dalla conduzione a causa di trascorsi contrasti con il suo ex marito Flavio Briatore.

Oggi lo possiamo apprezzare come opinionista del reality di Ilary Blasi, l’isola dei famosi dove accanto a Vladimir Luxuria dà vita a siparietti irresistibili durante i commenti delle vicende dei naufraghi honduregni.

Il racconto del lutto che gli ha travolto l’esistenza

La sua innegabile simpatia e spensieratezza è però frutto di un lavoro che Nicola ha fatto negli anni. Il conduttore ha recentemente raccontato del terribile lutto che lo ha colpito durante l’estate di qualche tempo fa. Improvvisamente, dopo una banale caduta, sua mamma ha perso la vita per non essersi mai ripresa dopo la frattura del femore.

Savino ha raccontato di aver sofferto in maniera travolgente e di aver impiegato anni per riprendersi da quel trauma che lo ha cambiato nello spirito. L’anno successivo ha dovuto subire anche la perdita del padre; il conduttore ha dichiarato di essersi rifugiato nella fede e di aver trovato in Dio la strada per la salvezza che lo ha riportato a condurre una vita quantomeno serena.