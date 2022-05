Raffaella Fico, avete visto la figlia avuta con Balotelli? È già bellissima quanto lei

La showgirl è diventata mamma nel 2012, subito dopo aver rotto con il padre della figlia, Mario Balotelli. Oggi la piccola Pia sta crescendo ed è già bellissima come la madre.

La figlia della showgirl Raffaella Fico e del calciatore Mario Balotelli, Pia, è venuta al mondo nel 2012. Ma, all’epoca, la relazione tra i suoi genitori stava giungendo al capolinea.

Balotelli, inizialmente, non ha voluto riconoscerla, convinto che non fosse veramente sua figlia. Col passare del tempo, però, si è dovuto ricredere. Nel 2014 ha finalmente riconosciuto Pia e, da allora, non ha più lasciato la figlia.

La storia tra Raffaella e Mario

La relazione tra Raffaella Fico e Mario Balotelli è iniziata nel 2011. La prima, modella, showgirl ed attrice, era appena uscita da una storia con un altro celebre calciatore: Cristiano Ronaldo.

In quel periodo, la carriera di Raffaella – che col passare degli anni si è progressivamente allontanata dai riflettori – era all’apice. Nel 2007, in seguito alla vittoria del concorso di bellezza Miss Grand Prix, ha cominciato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

Nel 2008 ha partecipato al Grande Fratello, raggiungendo la notorietà, per poi esordire come attrice nel film Sguardi diversi e come inviata nella trasmissione Lucignolo. Successivamente ha avuto diverse esperienze come conduttrice, valletta ed ospite in trasmissioni quali CentoxCento, Trasformat e Saturday Night Live from Milano. Inoltre ha partecipato al reality show L’Isola dei famosi ed al talent show Baila.

Nel 2011, la showgirl ha conosciuto il calciatore Mario Balotelli. Quest’ultimo, nel corso della sua carriera, ha militato in diverse squadre: dall’Inter al Manchester City, dal Milan al Liverpool, dal Nizza al Brescia, dall’Olympique Marsiglia al Monza.

Attualmente gioca per l’Adana Demirspor nel ruolo di attaccante. E, negli anni, ha raggiunto numerosi successi: in particolare con la nazionale italiana, nel 2012, è diventato vicecampione d’Europa.

La storia d’amore con Raffaella Fico si è conclusa dopo un anno, ad aprile 2012. Qualche mese più tardi, la showgirl ha rivelato di essere incinta. Il calciatore, inizialmente, non credeva che fosse realmente sua figlia e temeva che si trattasse di una messa in scena.

Com’è Pia oggi?

Nel 2014 Balotelli ha finalmente riconosciuto Pia. Da allora, padre e figlia sono estremamente legati e la bambina ha dimostrato una grande maturità quando, durante la partita Napoli-Brescia, il padre è stato vittima di insulti razzisti da parte della folla. “Non ascoltarli, sono stupidi” è stato il commento della piccola Pia.

Ma com’è la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli oggi? Ormai Pia ha 10 anni ed è visibile la somiglianza sia con il padre che con la madre: sta diventando una bellissima ragazza, com’è possibile vedere dalle fotografia insieme ai genitori.