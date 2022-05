Roberto Mercandalli, vi ricordate il “cumenda” del Grande Fratello? Ecco che fine ha fatto

Roberto Mercandalli ha raggiunto lo notorietà nel 2008, con la partecipazione al Grande Fratello. Che fine ha fatto oggi?

Roberto Mercandalli ha partecipato all’ottava edizione del Grande Fratello, facendosi subito notare per via della sua personalità. Tra i vari coinquilini, infatti, è stato uno di quelli che ha lasciato maggiormente il segno.

Milanese, soprannominato il “Cumenda” si è sempre contraddistinto per via della sua eleganza, che per lui era quasi una fissazione, e del suo carattere talvolta scorbutico.

Nel corso della sua permanente nella casa di Cinecittà, ha fatto parlare di sé anche per la relazione con la coinquilina Lina Carcuro. La loro storia è nata proprio durante il reality e, ciò che ha destato particolarmente scalpore, è il fatto che Roberto avesse già una relazione con un altra ragazza, Elena, che ha deciso di lasciarlo.

Inoltre, il “Cumenda” si è aperto eccessivamente, raccontando ai coinquilini del suo rapporto con Lina. Tanto che quest’ultima ha rischiato di essere espulsa dall’Ordine dei Medici.

La vita di Roberto Mercandalli dopo il GF

Una volta uscito dal reality show, Mercandalli ha cercato di riconquistare la sua ex, Elena, che però non ne ha voluto sapere niente. Nel 2009 si è sposato con l’ex corteggiatrice di Uomini e donne Manuela Rosso ma dopo quattro anni le loro strade si sono separate.

In un’intervista con il settimanale Visto, Roberto ha rivelato di aver sofferto molto per la separazione dalla ex moglie. Ma l’incontro con Valentina Bandi lo ha aiutato a superare il dolore. Con lei, ha avuto un figlio di nome Tancredi.

“Dopo il reality ho affrontato momenti molto difficili: mi sono separato da mia moglie, ho sofferto tanto e sono ingrassato. Per fortuna, ho incontrato Valentina e la mia vita è cambiata” ha raccontato nel corso di un’intervista con il settimanale Nuovo nel 2015, prima della nascita di Tancredi.

Che fine ha fatto?

Oggi Roberto Mercandalli vive lontano dai riflettori. L’esperienza del Grande Fratello è ormai un ricordo lontano e, al momento, si concentra sul suo lavoro e sull’amata famiglia. Il “Cumenda” si tiene anche lontano dai social network, ed è quindi difficile riuscire ad ottenere informazioni sulla sua vita.

In una recente intervista, ha spiegato di essere impegnato nella gestione di una piccola-media azienda di sanità privata. Proseguendo, ha raccontato che in molti continuano ad associarlo al Grande Fratello, in chiave negativa.

Roberto, infatti, ha spiegato di sentirsi giudicato: “Tra le altre cose vengo considerato una persona leggera, trash e priva di cultura“. Nonostante ciò, col tempo, riesce a mostrarsi alle persone per quello che è realmente. Attualmente, ha rivelato di essere anche interessato a tornare in televisione, dopo essersi pentito di aver rifiutato il Grande Fratello VIP.