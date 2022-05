Valentina Vignali, come non l’avete mai vista | La maglia è completamente trasparente e non copre niente

Valentina Vignali, un volto ormai noto nel mondo dello spettacolo e decisamente anche per quanto riguarda quello dei social. L’ultima foto, a proposito di web, ha spiazzato tutti i suoi fans.

Valentina Vignali è fra le influencer più note degli ultimi anni, ed anche molto altro. Nata a Rimini il 30 maggio 1991, è stata anche modella e si è dedicata moltissimo al mondo dello sport.

In particolare al basket, dove gli appassionati e le appassionate di pallacanestro la ricorderanno certamente come cestista. Con il tempo, è apparsa anche in televisione “assaggiando” il mondo dello spettacolo.

Arrivando alla sua vita privata, è stata legata dal 2013 al 2018 con Stefano Laudoni, cestista esattamente come lei. Dal 2019 sta insieme invece a Lorenzo Orlandi, fotografo e regista.

Tornando alla bella Valentina, a partire dall’età di otto anni comincia a giocare a basket e nel 2007 fa il suo esordio in Serie A2 con il Cervia. Nel 2005 incomincia a fare la modella, il che la porta ad essere finalista di Miss Italia nel 2010.

Nel 2012 appare in televisione per condurre Sotto canestro. Ha fatto pure da ombrellina in MotoGP nel 2011. Nel 2019 viene scelta da 2K Games come nuova testimonial italiana del videogioco NBA 2K20. L’anno dopo debutta come rapper con il singolo Nada. Nello stesso anno, debutta come testimonial di Victoris’s Secret Italia.

Valentina Vignali, che “Euphoria” su Instagram

Valentina Vignali la conosciamo bene. E’ un volto noto della televisione e dello spettacolo, e pure sui social è molto seguita dato che parliamo di una delle principali influencer in Italia. Ed a proposito di social, sul proprio profilo Instagram di recente ha pubblicato una foto al fianco di Megghi Galo.

Una giovane influencer divenuta famosa per la sua partecipazione a Uomini e donne nel 2015 e 2016. Una partecipazione che le ha dato molta notorietà. La foto le ritrae insieme, con la Vignali che si è affidata alla didascalia: “Cassie & Maddy”, con tanto di hashtag “Euphoria”.

E’ chiaro, chiarissimo l’accostamento a due dei principali personaggi della serie televisiva di successo Euphoria. E come al solito, Valentina Vignali si rivela essere aggiornatissima in un mondo che ormai la vede assoluta protagonista.

E questa volta ha deciso di stuzzicare i suoi fans con una foto ed un accostamento che certamente in moltissime persone avranno a dir poco apprezzato. Chi delle due sarà Cassie e chi Maddy? Beh, in questo caso guardare la serie potrebbe aiutarci. E magari, chi l’ha già vista, avrà individuato la parte “interpretata” dalla bella Valentina.