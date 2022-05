Fabio Volo: gli avvenimenti che hanno sconvolto la sua vita | La triste confessione

Fabio Volo, uno dei personaggi più noti ed apprezzati all’interno del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Ma anche lui, come molte persone, ha degli “scheletri” nell’armadio, ed ha quindi deciso di parlarne.

Fabio Volo è fra i personaggi dello spettacolo e della televisione italiana più noti e conosciuti in assoluto. Lui, che è nato a Calcinate in Lombardia il 23 giugno 1972 e che ha saputo svolgere davvero ogni professione.

Attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo, sceneggiatore e doppiatore. L’uomo ha fatto davvero di tutto nella sua carriera, raggiungendo un successo incredibile nel giro di pochi anni.

La sua notorietà, a dir la verità, arrivò inizialmente grazie alla radio dato che solo in seguito il conduttore fece il suo esordio in televisione. Divenne presto noto pure nel mondo del cinema e dell’editoria: nel 2011, i suoi romanzi sono arrivati ad essere venduti per ben cinque milioni di copie solamente in Italia.

Arrivando alla sua vita privata, dal 2011 al 2021 – ormai terminata – ha avuto una relazione con Johanna Hauksdottir, istruttrice di pilates conosciuta tramite un’amica che i due avevano in comune a New York. Nel 2013 nasce il loro primo figlio, Sebastian, e nel 2015 Gabriel.

Fabio Volo, il racconto su suo padre che lascia tutti senza parole

Fabio Volo, un volto noto e pieno di talento a cui però, come tanti altre persone nel corso della loro vita, non gli è sempre andato tutto bene. In una lunga intervista a “La Confessione”, format del canale televisivo Nove, ha raccontato qualcosa di sé e della sua vita.

Ad esempio, che in passato la situazione economica della sua famiglia era davvero molto difficile. Ha infatti visto oggetti pignorati, persone entrare in casa e portare via delle cose che appartenevano ad i suoi cari, come il salvadanaio dei soldi della comunione.

Ha poi rivelato anche che lui e la sua famiglia erano molto uniti dal punto di vista affettivo, nonostante questi grandi problemi. Un racconto triste, profondo, drammatico che continua con l’ammissione da parte del conduttore di aver visto suo padre piangere.

Il che non è stato affatto facile, e lo è stato ancora meno quando proprio Fabio Volo è diventato padre, comprendendo totalmente la sofferenza ed i sacrifici provati da chi lo ha messo al mondo.

Infine, tutto è bene quel che finisce bene. E’ riuscito a comprare una casa a suo padre ed a pagargli i debiti di una vita. Questa storia, ci insegna che i soldi possono venire meno. Ma mai amore ed affetto, anche nelle difficoltà più dure da affrontare: ed in casa Volo lo sanno bene.