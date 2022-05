GF, vi ricordate Mario Ferretti? Ecco che fine ha fatto dopo la vittoria del reality

Mario Ferretti ha raggiunto la notorietà nel 2008, dopo essere entrato nella casa del Grande Fratello aggiudicandosi la vittoria. Ma che fine ha fatto oggi?

Classe 1977, Mario Ferretti è nato ad Orvieto (in provincia di Terni). Sono poche le informazioni sulla sua vita privata ma sappiamo che, prima di entrare nella casa del Grande Fratello, ha avuto un figlio con la sua ex compagna.

Mario ha partecipato al reality show più popolare d’Italia nel 2008, all’età di 31 anni. All’epoca lavorava come muratore e la sua vita è molto cambiata in seguito alla vittoria: benché si sia allontanato dal mondo dello spettacolo, è riuscito a realizzare il suo sogno.

La notorietà grazie al GF

L’ottava edizione del Grande Fratello show, condotta da Alessia Marcuzzi, è stata una delle più seguite dagli spettatori per via della partecipazione di personaggi quali Roberto Mercandalli, soprannominato il “Cumenda”, e la showgirl Raffaella Fico, che successivamente si è affermata come modella e attrice.

Mario, nel corso della sua avventura, è riuscito a conquistare le simpatie del pubblico. A differenza di altri coinquilini, ha dimostrato di essere una persona semplice ed umile.

Lui stesso si è definito come un ragazzo “normale”. Ha spiegato di non avere troppi grilli per la testa e di essere entrato nella casa più spiata d’Italia con il sogno di poter vincere ed utilizzare il premio per la ristrutturazione del vecchio casale di famiglia.

Il suo scopo era aiutare i suoi genitori, costruendo un agriturismo, e potersi prendere cura del figlio che ai tempi aveva solamente 5 anni. E la sua semplicità ha conquistato gli spettatori. Mario, arrivato in finale, si è aggiudicato la vittoria ed i 500 mila euro del premio.

Cosa fa oggi Mario Ferretti?

Dopo essere uscito vincitore dal GF, Mario Ferretti si è allontanato dai riflettori: infatti, non era interessato ad entrare nel mondo dello spettacolo. Ma che fine ha fatto oggi, a 14 anni dalla sua partecipazione al reality show?

Mario ha utilizzato i soldi del premio per realizzare il suo sogno. Ha investito in quello che era il vecchio casale di famiglia, trasformandolo in un agriturismo, il rinomato “Casale di Mario” a Montecchio.

Il suo agriturismo è diventato molto celebre ed apprezzato dai visitatori. Basta dare un’occhiata su Booking per vedere le recensioni positive degli ospiti che hanno avuto modo di soggiornare presso il casale dell’ex gieffino. Inoltre, ha trovato l’amore con la sua compagna, Michela.