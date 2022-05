Alba Parietti, l’amore non si è fatto attendere | L’annuncio della showgirl

Se lo merita, Alba Parietti, un nuovo amore e un po’ di serenità. La bella showgirl ha avuto un passato sentimentale turbolento ed ora sembra arrivato il momento tanto atteso. Per Alba c’è spazio per un nuovo grande amore e la conduttrice lo dichiara con un post su Instagram.

È una delle showgirl più apprezzate e famose d’Italia. Negli anni è stata conduttrice, attrice, opinionista ed addirittura cantante. I suoi esordi sono su emittenti locali ed in particolare nel 1980 è apparsa per la prima volta in tv nella rete chiamata Videogruppo.

Dopo pochi anni è stata subito notata dalla tv di Stato ed inizia la sua carriera televisiva prendendo parte al programma Galassia due. Sono stati gli anni ’90 a consacrare la sua straordinaria popolarità. Era presente in molteplici programmi della Rai e delle reti Fininvest.

Alba Parietti, un’artista a tutto tondo

Le è stata affidata la conduzione di programmi dal clamore eccezionale come Domenica in, Papaveri e papere, Galagol e soprattutto il Festival di Sanremo. Dal 2000 è passata al ruolo di opinionista e giurata cavalcando l’onda del successo dei reality show. L’abbiamo vista sedere nel parterre dell‘Isola dei famosi della quale negli anni successivi è stata anche concorrente, la Pupa e il secchione e La fattoria.

Negli ultimi anni si è messa in gioco nel programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle e successivamente partecipando alla gara canora della Rai, Il cantante mascherato. Il suo grande successo nel mondo dello spettacolo è stato accompagnato da una vita sentimentale un po’ altalenante.

E’ stata la moglie di Franco Oppini per 10 anni; la coppia ha un figlio, Francesco Maria Oppini che ha seguito le orme dei celebri genitori ed oggi è un volto famoso del piccolo schermo.

Dopo la fine del suo matrimonio è stata legata al professore universitario Stefano Bonaga, successivamente con il principe Giuseppe Lanza di Scalea e negli ultimi anni con Cristiano De Andrè, figlio del celebre cantautore Fabrizio.

E’ il momento di una nuova travolgente passione per Alba?

Nell’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram lascia intendere che questo è il momento di un nuovo appassionante amore. Ha pubblicato la foto di uno splendido mazzo di rose rosse, simbolo inequivocabile di passione. Che sia stato il suo nuovo compagno ad omaggiarla con questo splendido gesto?

Le voci, infatti, la vogliono impegnata con un manager romano di 55 anni, dirigente delle Poste Italiane, Fabio Adami. Probabilmente è arrivato il momento per l’affascinante Alba di rendere pubblico l’amore con la sua nuova fiamma, anche se accanto alla foto compare un sarcastico commento che rovina l’atmosfera amorosa. Il figlio, scherzando, fa intuire di essere stato lui il mittente dello splendido mazzo di rose.