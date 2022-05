Francesca Cipriani, è inciampata nell’ennesimo “ritocchino” | Il cambiamento è radicale

Francesca Cipriani la conoscono davvero moltissime persone, ma forse non in molti l’hanno vista così. Eppure il cambiamento è evidente, guardate qua.

Francesca Cipriani, una carriera all’insegna del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Nata a Pescara il 3 luglio 1984, ha fatto il suo esordio assoluto in tv nel 2005. E’ però nel 2006 che acquisisce notorietà grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello.

Nel 2009 ha fatto da inviata al programma Domenica cinque. Ha poi preso parte e vinto il reality show “La pupa e il secchione – Il ritorno”. Nel 2014 fa da inviata a Mattino cinque, e quattro anni dopo partecipa a “L’isola dei famosi”.

Torna, nel 2021, al Grande Fratello nell’edizione dedicata ai VIP. Inoltre, ha realizzato tre calendari sexy: il primo nel 2007, il secondo nel 2010 ed il terzo ed ultimo nel 2015. Per quanto concerne la sua vita privata, ha frequentato per un po’ di tempo il ristoratore Massimo Di Caprio.

Anche se ha avuto diverse relazioni, pure con uomini molto famosi. A partire da Adil Rami, per arrivare a Biagio D’Anelli e Giovanni Cottone, quest’ultimo ex marito di Valeria Marini. E’ attualmente fidanzata con Alessandro Rossi, un imprenditore con cui si è trovata praticamente subito in sintonia, come ha svelato in più occasioni.

Francesca Cipriani, altro cambiamento: lo conferma sui social

Francesca Cipriani, donna molto dedita al mondo dello spettacolo e della televisione, non ha mai nascosto di aver fatto uso di chirurgia estetica e plastica. E non lo ha fatto nemmeno stavolta, quando si è mostrata in una storia sul proprio profilo Instagram dicendo: “Risultato eccellente grazie al Dottor Cristiano Monarca”.

Un cambiamento nel suo corpo dovuto quindi ad uno specialista del settore. In particolar modo, uno specialista della cosiddetta scultura muscolare. Una vera e propria tecnica, quella di quest’ultimo, che serve a ridare uno splendido aspetto al corpo dei suoi clienti correggendo alcuni difetti dovuti al tempo.

Ed in effetti, Francesca Cipriani sembra essere davvero felice del suo “nuovo” aspetto e quindi delle sue scelte. Come biasimarla, dopotutto. E’ ancora oggi una bellissima donna, e se ritiene che questi interventi possano solo migliorarla tanto fisicamente quanto mentalmente, ben vengano.

Dopotutto, niente viene prima del benessere personale di ognuno di noi. E di sicuro, nessuno può dirci cosa è giusto o sbagliato fare di noi. E la Cipriani, come al solito, lo ha dimostrato pienamente.