Francesca Fagnani, sapete chi è il compagno della conduttrice delle “Belve”? E’ più famoso di lei

45enne, in questi anni si è fatta conoscere per la sua competenza. Il suo compagno, invece, è una star già dai primi anni ‘90

Una bellissima donna. Ma, soprattutto molto professionale e competente. Questa è Francesca Fagnani. Giornalista e volto noto della televisione. Ma sapete che il suo compagno è ancor più famoso di lei? Non potete non conoscerlo: è sempre in tv!

45enne, ha una formazione di studi classica. E’ infatti laureata alla Sapienza in Lettere con dottorato in filologia dantesca. Fa il suo ingresso in Rai nel 2001, presso la sede distaccata di New York. Tornata a Roma, ha esordito come giornalista televisiva in trasmissioni di Giovanni Minoli, ma, soprattutto, Michele Santoro. La ricordiamo, infatti, nella tribuna politica “Annozero”.

Sempre molto attenta alle tematiche sociali. Uno dei suoi primi programmi, infatti, è stato “Il prezzo”, in cui intervistava giovani scontanti una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata. Ma nell’ultimo triennio la vediamo su Nove (tre stagioni dal 2018) e poi su Rai 2 con “Belve”.

Il 30 novembre del 2021 ha anche condotto una puntata de “Le Iene” in coppia con Nicola Savino. Dicevamo che Francesca Fagnani è un volto noto della televisione. Oltre alle sue trasmissioni, infatti, Francesca Fagnani è spesso ospite delle trasmissioni “Quarta Repubblica”, condotta su Rete 4 da Nicola Porro, e “Non è l’Arena”, il noto programma di La7, ideato e presentato da Massimo Giletti.

Il compagno famoso

Francesca Fagnani ha una relazione molto importante dal 2013, con un uomo molto più grande di lui. Che, peraltro, è probabilmente il volto di punta proprio di La7. E’ praticamente sempre in onda sulla rete commerciale di proprietà di Urbano Cairo.

Stiamo parlando di Enrico Mentana. Eh già, i due si avviano verso i dieci anni di relazione. Ha bisogno davvero di poche presentazioni: parliamo infatti di uno dei giornalisti più noti del panorama italiano. È il fondatore del TG5, di cui è stato anche direttore dal 13 gennaio 1992 all’11 novembre 2004. Autore e conduttore di programmi di informazione e approfondimento, dal 30 giugno 2010 è il direttore del TG LA7. Nel dicembre 2018 ha fondato Open, un giornale online.

Mentana nella sua vita ha avuto quattro figli da tre donne diverse. Il primogenito Stefano, nato nel 1986, è il figlio di Fulvia Di Giulio, mentre Alice, nata nel 1992, è figlia di Letizia Lorenzini Delmilani. Nel 2002, ha sposato l’ex Miss Italia 1987 Michela Rocco di Torrepadula, con la quale ha avuto due figli, Giulio nato nel 2006 e Vittoria nata nel 2007.

Poi la separazione e, come detto, dal 2013 ha una nuova compagna, che è proprio la giornalista Francesca Fagnani, di 21 anni più giovane di lui. E immaginiamo che Francesca non sarà propriamente felice delle lunghe “maratone” effettuate da Mentana su La 7. Sia per gli appuntamenti elettorali e, in queste settimane, per documentare gli orrori della guerra in Ucraina.