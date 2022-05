I problemi di circolazione del sangue affliggono milioni di italiani: come contrastarli senza medicine

Vi consigliamo di tenere d’occhio le estremità del vostro corpo. Mani e piedi sono delle spie molto attendibili per scoprire tali questioni di salute.

Non pensiate che i problemi di circolazione sanguigna affliggano solo gli anziani. E’ un falso storico, smentito dalla scienza. Tutti noi, a qualsiasi età, possiamo soffrirne. Quindi è bene sapere come riconoscere il problema. E, soprattutto, come contrastarlo.

Come sempre accade quando parliamo di salute e alimentazione, vi consigliamo di affidarvi a medici e specialisti. Quello che noi vi diamo è solamente una piccola traccia che, speriamo, possa esservi d’aiuto. Ma sulle questioni di salute non si scherza e i problemi di circolazione, se sottovalutati, possono peggiorare e portare a problematiche peggiori.

Vi consigliamo di tenere d’occhio le estremità del vostro corpo. Mani e piedi sono delle spie molto attendibili per scoprire tali questioni di salute. Tra i sintomi principali che affiorano se si hanno problemi circolatori menzioniamo l’intorpidimento e formicolio alle mani e ai piedi, ma anche l’avere spesso mani e piedi freddi. Anche il gonfiore dei piedi, delle caviglie e delle gambe può essere indicativo.

Altri sintomi totalmente diversi, ma che ugualmente devono farci sospettare, è la difficoltà a concentrarci o la perdita di memoria. In generale, la stanchezza può essere indicativa, così come crampi articolari e muscolari. Poi tenete d’occhio i problemi digestivi: il nostro apparato digerente è una delle zone più irrorate dal sangue, quindi se si hanno problemi di circolazione è uno dei primi a risentirne. Infine, notate se la vostra pelle cambia di colore in maniera sospetta.

Anche il cioccolato aiuta a migliorare la circolazione sanguigna

All’insorgenza di qualsiasi sintomo, quindi, il consiglio è quello di rivolgervi al vostro medico curante che, certamente, potrebbe arginare già all’inizio l’insorgenza di queste problematiche. In generale, svolgere una vita sana, facendo attività fisica e bevendo molta acqua, è certamente un buon punto di partenza per non avere questo tipo di problemi.

Per prevenire o per curare i problemi di circolazione vi sono delle terapie specifiche. Ma anche l’alimentazione può aiutare. Ecco qualche alimento particolarmente indicato. Su tutti, l’alimento che maggiormente può aiutare è l’olio di pesce, che contiene molti acidi grassi che aiutano il sistema circolatorio. Molto utili anche i semi di zucca che riducono il colesterolo.

Quanto alla frutta, particolarmente indicata è anche l’anguria che previene o riduce la formazione di placche nei vasi sanguigni. Ma purtroppo è diffusa solo nella stagione estiva. E allora, molto efficace è il cioccolato fondente, che contrasta l’ossidazione del colesterolo e aiuta le piastrine. E poi, è pure buono!