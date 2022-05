Laura Pausini: “Se n’è andato…” | Il “miracolo” dopo la perdita dolorosa per la famiglia

La cantante si è aperta con una rivelazione sconvolgente sulla terribile perdita che ha colpito la sua famiglia.

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più note e apprezzate dal pubblico, sia a livello nazionale che internazionale.

La sua carriera è costellata dai successi. Ciò non toglie il fatto che anche lei, nel corso della sua vita, abbia affrontato dei momenti drammatici.

Il successo con Sanremo

Nata nel 1974 a Faenza (in provincia di Ravenna), Laura Pausini si è avvicinata al mondo della musica fin da bambina grazie al padre, Fabrizio Pausini.

Quest’ultimo, infatti, è un cantante di pianobar e Laura, da ragazzina, ha cominciato a cantare affiancandolo nelle sue serate. Insieme al padre ha anche registrato i suoi primi demo: “I sogni di Laura”, “Laura” e “L’immenso”.

Il successo per l’artista è arrivato nel 1993, anno in cui ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Novità, con il singolo “La solitudine”, aggiudicandosi la vittoria. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album, intitolato “Laura Pausini”.

L’anno successivo è tornata sul palco dell’Ariston con la il brano “Strani amori”, classificandosi al terzo posto e affermandosi nel panorama musicale nazionale ed internazionale.

La Pausini, ha scalato le classifiche di numerosi Paesi europei, dell’America del Nord e dell’America Latina. Ha inciso diversi singoli in inglese, francese, spagnolo, portoghese e catalano, diventando la cantante italiana più conosciuta a livello mondiale a partire dagli anni Novanta.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti internazionali del calibro di Madonna, Michael Jackson, Ray Charles e Kylie Minogue. Numerosi sono i riconoscimenti che ha ottenuto negli anni, tra i quali spiccano un Grammy, quattro Latin Grammy, un Golden Globe ed un Satellite Awards.

La rivelazione della cantante

Al di là del successo musicale, per l’artista il momento più emozionante è stato mettere al mondo la figlia Paola. “Quando me l’hanno messa sul petto è come se mi avesse spiegato perché vivo, è la mia forza” ha raccontato in un’intervista.

Ma anche la Pausini ha affrontato dei momenti estremamente dolorosi. Recentemente, in un’intervista sul sito Libero Quotidiano, si è aperta parlando della morte del fratello Marcello.

“Se n’è andato prima che nascessi io” ha raccontato la cantante. All’epoca, dopo la morte di Marcello, i medici aveva detto a sua madre, Gianna, che non avrebbe più potuto avere figli.

Fortunatamente, Gianna è riuscita a rimanere incinta di Laura. La gravidanza non è stata affatto semplice: pur di non rischiare di perdere la bambina, la donna ha passato la maggior parte del tempo a letto per prudenza. Quando la cantante è nata, come spiegato da lei stessa, è stata definita “la figlia del miracolo”.