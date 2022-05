Morta la giovane atleta candidata per le prossime Olimpiadi | Aveva un futuro tutto d’oro

Una tragedia che ha segnato profondamente il mondo dello sport, che si è stretto, in maniera pressoché unanime attorno alla famiglia della giovane

Lo sport piange un’altra giovane vittima. Una campionessa, che sembrava avere un futuro sportivo roseo davanti. Ma che ha visto spezzarsi la propria vita troppo presto. E’ una storia straziante quella che vi raccontiamo oggi.

Aveva solo 14 anni e aveva già vinto diverse medaglie d’oro ai campionati nazionali di sollevamento pesi, era candidata a entrare nella squadra nazionale e rappresentare la sua nazione ai massimi livelli sportivi.

Talento e forza enormi in una disciplina solitamente guardata con sospetto nel campo femminile. Nonostante fosse tre anni al di sotto dell’età massima della sua categoria, aveva vinto l’oro ai Campionati nazionali under 17 nella categoria dei 40 chilogrammi.

Ma non aveva mai perso la propria femminilità. E aveva tutta una vita davanti. Non solo sotto il profilo sportivo, ma anche sotto il profilo umano e personale, essendo morta ad appena 14 anni.

Una tragedia che ha segnato profondamente il mondo dello sport, che si è stretto, in maniera pressoché unanime attorno alla famiglia della giovane. Sui social ha iniziato a circolare un’immagine dell’atleta accompagnata da quella di una candela accesa, per esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia.

Morta sotto le bombe

Alina Peregudova è stata uccisa insieme alla madre in un bombardamento russo a Mariupol, come ha reso noto il capo del consiglio cittadino. La 14enne Alina è una delle tante, tantissime, vittime innocenti e civili che la guerra in Ucraina sta facendo ormai da oltre due mesi.

Era infatti il 24 febbraio scorso, quando la Russia di Vladimir Putin decideva di invadere lo stato confinante, indipendente da anni e cioè dallo scioglimento dell’Unione Sovietica. Da quel momento, migliaia e migliaia di vittime.

Alina è probabilmente una delle più famose, visto il suo percorso sportivo che lasciava presagire un futuro importante, peraltro in una disciplina in cui i paesi sovietici hanno sempre avuto una grande tradizione. ”E’ arrivata la ‘pace russa’ che l’ha liberata da questo futuro”, ha scritto il consiglio comunale di Mariupol su Telegram. Un messaggio quasi ironico, che la dice lunga sullo sconforto che pervade il popolo ucraina.

Perde la vita a Mariupol, diventata una delle città martiri, simbolo dell’attacco russo e della resistenza ucraina. “La promettente sportiva della regione di Donetsk è morta sotto le bombe dei nemici”, ha aggiunto. Il ministero della Cultura e dello Sport dell’Ucraina ha dichiarato in una nota che ”è difficile trovare le parole per esprimere le mie più sentite condoglianze a tutti coloro che l’hanno conosciuta”.