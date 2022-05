Boca Juniors, per giocare alla Bombonera bisogna essere preparati | La soluzione incredibile del club

Il Boca Juniors, uno dei club storici del calcio argentino e mondiale, ha deciso di mettere alla prova i giocatori durante gli allenamenti. Il motivo è davvero singolare.

Tra i club più affascinanti e storici del calcio mondiale, e non solo quello argentino, c’è il Boca Juniors. Squadra in cui ha militato, in due momenti differenti della sua carriera, anche il leggendario Diego Armando Maradona. La società blu e oro è l’unica in Argentina a non essere mai retrocessa e possono vantare una delle tifoserie più calde e appassionate al mondo.

Sia i calciatori che i sostenitori del Boca Juniors sono conosciuti con il soprannome di Xeneizes. E la motivazione ha origini tutte italiane. La parole è infatti la traslitterazione castellano-argentina del termine genovese “zeneize”, che significa appunto genovese; per la presenza di una colonia genovese presente nel quartiere di La Boca.

Il Boca ha nel River Plate il suo più grande rivale e il match tra le due squadre è uno dei più sentiti da entrambe le tifoserie che in diverse occasioni, nel corso della storia, hanno provocato anche problemi di ordine pubblico con pesanti scontri tra loro.

Gli Xeneizes disputano le loro partite casalinghe nello stadio de La Bombonera di Buenos Aires. L’impianto ha una capienza di 49mila spettatori, ma quando in campo scende il Boca Juniors sugli spalti sembra quasi esserci il doppio delle persone.

E proprio per simulare l’atmosfera dello stadio di casa, il club argentino ha deciso di installare sul terreno di gioco dell’Ezeiza Training Center, il campo dove la squadra di allena, un singolare macchinario.

Boca Juniors, scosse di terremoto finte per far tremare il campo d’allenamento come la Bombonera

Il Boca Juniors ha infatti deciso di installare sul perimetro del terreno di gioco dell’Ezeiza Training Center ben dieci macchinari che simulano delle scosse di terremoto. Le stesse che vengono percepite durante le partite a La Bombonera per il tifoso dei sostenitori della squadra blu e oro.

I movimenti della tifoseria xeneize generano infatti delle vere e proprie vibrazioni della terra che, secondo uno studio sismologico, arrivano a creare un terremoto di 6,2 gradi su scala Richter.

Ed è stato lo stesso Boca Juniors a spiegare che l’iniziativa dei “terremoti simulati” è volta ad aiutare soprattutto i più giovani ad affrontare le emozioni dell’atmosfera de La Bombonera.

“Per giocare a La Bombonera bisogna essere preparati. Per questo al Boca Training Grounds prepariamo i ragazzi che un domani giocheranno in Prima Divisione. Li prepariamo non solo calcisticamente, ma anche emotivamente”. Ha spiegato il club argentino attraverso un video pubblicato sui propri social.