Elisabetta Gregoraci, fa innamorare tutti | Spacco vertiginoso e trasparenze sul seno

Gli anni passano. Ma lei migliora. In tutto e per tutto. Lo dimostra questo scatto pubblicato dai suoi fan su Instagram

Più il tempo passa, più migliora. Non solo in bellezza, ma anche in sensualità ed eleganza. E non è facile migliorare quando la base di partenza è già altissima. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci. Seguire il suo profilo, ma, soprattutto, i profili dei suoi tanti, tantissimi, fan, è una gioia per gli occhi. E farlo ci riserva sempre delle perle preziose. Come quella che vi proponiamo oggi.

Conosciamo ormai da tempo Elisabetta Gregoraci. Divenuta famosa anche per via della sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore. Quando inizia il rapporto tra i due, infatti Briatore è un imprenditore molto importante, ma, soprattutto, è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

A prescindere dal matrimonio con Briatore, comunque, Elisabetta Gregoraci, dalla nativa Calabria (è originaria di Soverato) diventa una showgirl di primissimo livello. Oggi 42enne, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Per lei anche alcune interpretazioni cinematografiche. Da menzionare, certamente, “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone e, nel 2019, “Aspromonte – La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti. Tra i programmi televisivi di maggiore successo, menzioniamo invece “Buona domenica”, tra il 2006 e il 2008, ma anche “Made in sud”, dal 2012 al 2019. Ha anche partecipato, nel 2020, al “Grande Fratello Vip.

Lo spacco e le trasparenze

Negli ultimi tempi aveva mostrato un look più rassicurante. Meno sexy e provocante rispetto agli esordi, dove si è fatta conoscere per il suo fisico da sballo. Oggi, però, da un profilo Instagram di suoi supporter, spunta fuori una foto pazzesca di Elisabetta Gregoraci.

Gli anni passano. Ma lei migliora. In tutto e per tutto. Lo dimostra questo scatto pubblicato dai suoi fan. Come ogni celebrità che si rispetti, infatti, anche Elisabetta Gregoraci, oltre al proprio profilo ufficiale, su Instagram ha uno o più profili di suoi ammiratori. Che, ciclicamente, pubblicano foto di questo tipo.

Lo scenario è quello della 19esima edizione del “Montecarlo Film Festival de la Comèdie”. Vediamo la bella Elisabetta sorridente, con un vestito lungo color beige. Ma non fatevi ingannare dalla parola “lungo”. L’abito, infatti, presenta uno spacco vertiginoso da cui fuoriesce la bellissima gamba sinistra di Elisabetta. E anche per quanto concerne la parte superiore, i fan non resteranno delusi. Una scollatura già abbastanza importante, ma, soprattutto, trasparenze molto sensuali sul seno. Senza mai perdere in eleganza.