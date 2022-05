Jhonny Deep, la sua vita distrutta due volte | Il racconto del trauma dal quale non si è mai ripreso

Stanno emergendo particolari inquietanti su una relazione tra due famosissimi che abbiamo apprezzato in numerosi film

Un matrimonio degli orrori. Telecomandi e bottiglie di vodka lanciati da una parte all’altra della casa, ferite e dita mozzate, feci sul letto coniugale. E’ incredibile quanto sta emergendo nel processo che vede per protagonisti la coppia di attori hollywoodiani, Johnny Depp e Amber Heard.

L’ex capitano Jack Sparrow sta cercando convincere la giuria delle sue ragioni nella causa civile per diffamazione da 50 milioni di dollari contro la ex moglie Amber Heard. Depp sostiene di non essere mai stato violento. Ma alcuni elementi sembrano incastrarlo.

Una vicenda grottesca tra due degli attori maggiormente in vista del panorama americano e non solo. Oltre che nella saga dei “Pirati dei Caraibi”, Johnny Depp, oggi 58enne, è noto per le interpretazioni in “Edward mani di forbice”, “Ed Wood”, “Il mistero di Sleepy Hollow”, “Donnie Brasco”, Paura e delirio a “Las Vegas”, “La nona porta” e “La fabbrica di cioccolato”.

Amber Heard, appena 36enne, ha recitato invece in “Alpha dog”, “Come ti ammazzo l’ex”, “Il potere dei soldi”, “Machete kills”, “The Danish Girl”, “Justice League” e “Aquaman”. I due si sono conosciuti sul set del film “The Rum Diary” del 2009. Sposati nel 2015 e divorziati due anni dopo. Depp ha pagato alimenti per sette milioni di dollari. Ma in aula ha giurato più volte di non averla picchiata.

Lo spettro della madre

Una causa che sta tenendo col fiato sospeso tutti gli Stati Uniti d’America. Tre volte candidato agli Oscar, Depp ha più volte evocato lo spettro materno: Betty Sue Palmer, una ex cameriera, era una donna “crudele” e “violenta” che provava piacere a tormentare il marito e i tre figli. Quando si arrabbiava, chi le prendeva solitamente ero io”. Conflittualità che l’attore avrebbe trovato anche con Amber.

“Durante la relazione ci sono state discussioni, ma non sono mai arrivato al punto di colpire la signorina Heard, né ho mai colpito nessuna donna in vita mia”. A detta di Depp, sarebbe stata proprio lei a essere violenta con lui. Ma l’attore non denunciò la moglie alla polizia perché non voleva “che finisse nei guai”.

Depp accusa inoltre l’ex moglie di avergli rovinato la carriera con un editoriale sul “Washington Post” nel 2018 in cui parlava di violenze domestiche. Nell’articolo non veniva mai fatto il nome dell’attore, e tuttavia quattro giorni dopo la Disney lo scaricò dal franchising sui pirati.