Raffaella Fico, la ricordate agli esordi? Completamente diversa…sembra un’altra persona oggi

Raffaella Fico, bellissima e famosissima. La ricordate agli esordi? Se la vedete adesso vi sembrerà davvero diversa. Forse, completamente un’altra persona.

Raffaella Fico, bella e famosissima in tutta Italia. Famosa prima come modella e poi anche come personaggio del mondo dello spettacolo e della televisione italiana, ha avuto fortuna pure come attrice. E’ nata a Napoli il 29 gennaio 1988.

Si è diplomata ad un liceo socio-pedagogico. Ha avuto non poche relazioni nel corso della sua vita. La più famosa, anche se mai confermata da entrambi, è stata quella con Cristiano Ronaldo. Dal 2011 al 2012 è stata fidanzata con Mario Balotelli, dal quale ha avuto una figlia, Pia, proprio nel 2012.

Per un breve periodo, è stata legata a Gianluca Tozzi, figlio del cantante Umberto. Dallo scorso agosto, è legata all’imprenditore Piero Neri. Per quanto riguarda la sua carriera, inizia nel 2007. La ribalta mediatica arriva l’anno successivo, con la sua partecipazione al Grande Fratello.

Qui riscuote davvero un sacco di successo e notorietà. Nel 2011, ha partecipato a L’isola dei famosi e nel 2014 a Tale e quale show. Una carriera davvero di altissimo livello per Raffaella, che ha saputo reinventarsi negli anni a venire. E quindi a cambiare, ma non soltanto dal punto di vista professionale.

Raffaella Fico, quanti cambiamenti negli anni: com’era ieri e com’è oggi

Raffaella Fico; bella, famosa, conosciuta in tutta Italia. Ma vi siete mai chiesti quanto sia cambiata la modella nel corso degli anni? Chi l’ha vista di recente, certamente qualche domanda se la sarà fatta.

In molti, vedendola in televisione come sui social media, avranno notato il cambiamento della splendida modella napoletana. Soprattutto alle labbra, che sembrano essere cambiate in maniera tale da renderle irriconoscibili rispetto a quelle che avevamo notato all’inizio della carriera dell’ex fidanzata di Mario Balotelli.

Come possiamo notare, quindi, Raffaella Fico è cambiata tanto negli anni. Una “rivoluzione” che non la riguarda solo dal punto di vista professionale e magari personale, ma anche fisicamente.

Quantomeno nel viso, appare chiara la differenza rispetto al passato. Non si tratta della prima e probabilmente nemmeno dell’ultima vip che ha fatto determinate scelte nel corso della sua vita.

Sono infatti tantissimi i personaggi dello spettacolo che ogni anno scelgono di prendere decisioni del genere. Scelte legittime, fatte magari per stare meglio con loro stessi. Dire se funziona è difficile dirlo, ma di certo si tratta di una loro scelta. E come tale, va rispettata.