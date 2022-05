Bollette di luce e gas, occhio alle truffe! Si rischia di pagare molto di più

Il meccanismo è piuttosto banale nella sua semplicità. Ma, purtroppo, efficace per i truffatori. Ecco come difendersi

Non bastavano i rincari in bolletta su luce e gas. Gli aumenti di queste settimane hanno messo in ginocchio molte famiglie italiane. Ma oltre a questa situazione, già assai complicata, ci si mettono anche i criminali. Le truffe sulle bollette di luce e gas si susseguono all’ordine del giorno. Una delle ultime è tra le più infide. Ecco come difendervi.

La crisi energetica era già in atto. Questo è un dato ormai consolidato. Si viene, del resto, da due anni di pandemia da Covid-19. Lo scoppio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso, ha acuito ulteriormente i problemi. E così, nelle ultime settimane, sono arrivate le stangate per milioni di italiani. Rincari pazzeschi sulle bollette di luce e gas. Che non tutti sono stati in grado di pagare.

“Il Governo e il Parlamento sono intervenuti negli ultimi trimestri per attutire l’impatto dei rincari energetici per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di imprese” ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani,

Tra gli interventi posti in essere con i decreti legge più recenti e rifinanziati dal decreto-legge appena approvato dal Consiglio dei ministri, Cingolani ha ricordato innanzitutto l’annullamento transitorio degli gli oneri di sistema in bolletta per tutti i clienti.

Poi, il ministro ha citato anche “il potenziamento del bonus sociale alle famiglie che versano in gravi difficoltà economiche. Che in virtù dei provvedimenti precedenti hanno visto compensato una parte dell’aumento tariffario (2,5 milioni di famiglie aventi diritto a bonus sociali elettricità e 1,54 milioni di famiglie a bonus gas).

La truffa sulle bollette di luce e gas

Insomma, la situazione è già così molto complessa. E non era difficile da prevedere che uno scenario già così preoccupante potesse diventare un terreno congeniale per chi vuole speculare. Anche attraverso truffe. Gli italiani, infatti, sono sempre alla ricerca di metodi per risparmiare.

Il meccanismo è piuttosto banale nella sua semplicità. Ma, purtroppo, efficace per i truffatori. I cittadini, infatti, ricevono telefonate da parte di sedicenti operatori di luce e gas. Il fantomatico operatore si mostra molto competente e a conoscenza di tutte le normative che stanno imponendo ai contribuenti i rincari.

Ed è proprio a questo punto che chiede al suo interlocutore l’adesione a un “mercato tutelato dell’energia”. Che, ovviamente, consentirebbe importanti risparmi. Allettati dalla evenienza, molti hanno ascoltato e poi dato il proprio assenso telefonico all’interlocutore. A quel punto, purtroppo, la truffa è completa. Perché dall’altra parte del telefono non c’è il nostro fornitore di luce e gas, ma un truffatore.

Di conseguenza il malcapitato non sarà più cliente del suo vecchio gestore luce e gas ma avrà un nuovo gestore che fornirà prezzi ancor più cari. Il consiglio è quello di fare attenzione alle telefonate a cui rispondete. E se proprio volete cambiare, non fatelo telefonicamente, ma recatevi personalmente in un punto autorizzato.