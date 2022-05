Lorella Boccia, conoscete il marito? E’ un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo

30enne, nativa di Torre Annunziata, negli ultimi anni Lorella Boccia si è distinta come ballerina e conduttrice televisiva

Lei è bellissima e bravissima. E negli ultimi anni ha scalato le classifiche di popolarità, grazie al suo talento. Parliamo di Lorella Boccia. Ma sapete con chi è sposata la bella ballerina? Il marito è molto legato al mondo dello spettacolo, dove è conosciuto da tutti.

30enne, nativa di Torre Annunziata, negli ultimi anni Lorella Boccia si è distinta come ballerina e conduttrice televisiva. Diviene nota al grande pubblico a seguito della sua partecipazione alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un programma che, come ben sappiamo, è stata la fucina in cui si sono formati ed esplosi numerosissimi talenti.

Compreso il talento di Lorella Boccia, che, comunque, aveva dimostrato le sue enormi capacità fin dall’adolescenza. Nel 2009 viene infatti scelta nel cast dell’Aida di Franco Zeffirelli. Nella dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi non vince ma arriva settima. Ma questo basta per farla arriva al successo.

Infatti, da quel momento ha visto la sua carriera decollare: è stata infatti la prima ballerina italiana ingaggiata nel film “Step Up: All In”. Parallelamente alla carriera da ballerina professionista, Lorella Boccia ha condotto alcuni programmi televisivi, tra cui “Colorado”, “Rivelo”, “Venus Club” e Made in Sud”.

Il marito famoso

Per lei anche la partecipazione a un film molto importante. Siamo nel 2013 quando è nel cast di “Third Person” del regista Paul Haggis, sceneggiatore di alcuni capolavori come “Million dollar baby”, “Flagr of our fathers”, “Casino Royale” e “Quantum of Solace”.

Insomma, un curriculum di tutto rispetto per Lorella Boccia, nonostante la giovane età. Le sue grandi capacità nella danza la portano quindi ad avere anche diverse collaborazioni molto importanti. Nel 2020 viene scelta tra i ballerini principali del video del brano “Ciclone” di Elodie e Takagi & Ketra.

Ma sapete che la bella Lorella è sposata con un personaggio molto famoso nel mondo dello spettacolo? Dal 1º giugno 2019 è sposata con l’imprenditore e produttore televisivo Niccolò Presta. La prima figlia della coppia, Luce Althea, nasce il 20 ottobre 2021.

Niccolò è figlio di Lucio Presta, noto manager dei vip, legato alla bella e brava Paola Perego. Come il padre, anche Niccolò ha intrapreso la via dello spettacolo. In particolare, Niccolò sembra molto più interessato alla carriera da produttore. E per adesso i risultati sono più che lusinghieri, dato che è stato il runner di produzione per lo show di Roberto Benigni, “I dieci comandamenti”. Ve l’avevamo detto che era famosissimo…