Melissa Satta, scollatura da brivido e tatuaggio sull’inguine | La foto che ha infuocato il web

È quasi è arrivata l’estate e Melissa Satta non si fa sfuggire l’occasione per mostrarsi in una forma smagliante. E’ di una sensualità travolgente e i suoi follower hanno mostrato di apprezzare molto il suo ultimo post nel quale è ritratta in una posa da mozzare il fiato.

È sinonimo di perfezione e bellezza. Melissa Satta sa come incantare tutto il suo pubblico. Con l’ultimo post ha raggiunto l’apice del fascino. La sua posa accattivante e sexy ha lasciato tutti senza parole.

La bellissima Melissa è di origini sarde, ma è nata negli Stati Uniti. È nota al grande pubblico per la prima volta quando viene scelta da Antonio Ricci come velina mora di Striscia la notizia nell’edizione del 2005. In quell’anno il successo è confermato anche dalla partecipazione nel programma Mio fratello é pakistano.

Il calcio come filo conduttore della vita di Melissa Satta

E’ ancora nel pieno della sua bellezza, infatti Melissa, appena 36 enne, si mostra in una forma fisica perfetta. In questi giorni la possiamo apprezzare su Sky, dove conduce Gol Deejay, ma la sua esperienza come conduttrice in programmi calcistici è molto più vasta.

La ricordiamo tutti nello studio di Tiki Taka dove moderava accese discussioni in ambito sportivo, ma soprattutto calcistico. Sarà un caso, ma per Melissa il calcio ha avuto un ruolo di primaria importanza nella sua vita. Negli anni si è più volte legata a famosi calciatori. E’ ancora celebre la sua relazione con Christian Vieri.

La sua storia più importante è stata comunque con Kevin Prince Boateng; i due si sono sposati e hanno messo al mondo anche il loro primogenito Maddox. Oggi la relazione fra la modella e l’ex attaccante del Milan è terminata, ma la coppia fa di tutto per mantenere dei rapporti civili a favore del loro piccolo bambino.

Le voci sulla sua vita sentimentale per il momento sono ferme poiché Melissa non si mostra accanto a nessun nuovo amore da qualche tempo. In questo momento l’ex velina è concentrata soprattutto sulla sua carriera.

La foto che ha tenuto incollati allo schermo migliaia di persone

Mantiene comunque un filo diretto con i suoi follower attraverso la sua pagina Instagram che è piena di suoi scatti super sexy. L’ultimo ha letteralmente infuocato il web e i like sotto il post sono stati un’infinità.

La foto la ritrae in costume su una spiaggia. La scollatura è da brividi poiché arriva fino all’ombelico e non riesce quasi a contenere le sue generosissime forme. Ma il particolare che non sfugge a nessuno dei suoi follower é una piccola stellina tatuata vicino alla sgambatura del costume.

Il tatuaggio sull’inguine attira l’attenzione di tutti ed è decisamente provocante. Quel vedo non vedo che fa impazzire i suoi fan; lo sguardo della modella è molto intrigante e, c’è da scommettere, ha fatto girare la testa a migliaia di suoi sostenitori.