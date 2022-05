Anna Pettinelli lascia i suoi fans senza parole | Non si riesce a toglierle gli occhi da dosso!

Inizia la sua carriera in alcune emittenti radiofoniche toscane. Ma la sua competenza musicale la portano ben presto al grande successo, anche televisivo

Di lei conosciamo il volto, ma, soprattutto, la voce. Anna Pettinelli, infatti, di televisione ne ha fatta. Ma, soprattutto, è una delle speaker radiofoniche più famose d’Italia. Questa volta, però, la voce non basta. Perché a parlare sono le immagini.

65enne nativa di Livorno, inizia la sua carriera proprio in alcune emittenti radiofoniche toscane. Ma la sua competenza musicale la portano ben presto al grande successo, anche televisivo. Conduce ben sei edizioni di “Discoring”, dal 1982 al 1987, ma, soprattutto, due edizioni del Festival di Sanremo (1983 e 1986) e due edizioni di “Un disco per l’estate” (1984 e 1985).

Per Anna Pettinelli, quindi, il successo arriva soprattutto negli anni ’80. Ma la sua carriera si dipana nell’arco di oltre 35 anni ed è tuttora florida. Nel 2009 ha partecipato come opinionista alla quarta edizione del reality show “La fattoria”, condotto da Paola Perego. Sempre rimanendo in tema di reality show, ha preso parte al programma di Maria De Filippi, condotto da Alessia Marcuzzi, “Temptation Island VIP” in coppia con il compagno Stefano Macchi. Da settembre 2020, appare qualità di opinionista, al programma televisivo di Rai 1 La vita in diretta, condotto dal giornalista Alberto Matano.

“La sobrietà prima di tutto”

Ma è ovviamente la radio il suo core business. Lavora stabilmente a RDS, di cui è anche responsabile del coordinamento speaker. È madre di Carolina Russi, nata nel 1992, cantante e speaker radiofonica di Radio Zeta che ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del talent The Voice of Italy. Dal 2014 è fidanzata con il doppiatore e attore Stefano Andrea Macchi.

Insomma, una donna molto nota nel mondo dello spettacolo italiano, grazie, soprattutto, alla sua competenza musicale e alla sua voce. Ma, si sa, le immagini sono importanti. Ed è molto importante l’immagine che Anna Pettinelli pubblica sul proprio seguitissimo profilo Instagram.

“Prima di ogni altra cosa la sobrietà!! Eccomi in diretta su RDS, vestirmi per me è puro divertimento”. Ma perché la bella e brava Anna parla di sobrietà e abbigliamento? Il motivo è presto detto e basta guardare bene la foto per comprendere la grande autoironia della conduttrice.

Nella foto pubblicata sui social, la vediamo sorridente all’interno degli studi di RDS, con un vestito color fucsia. Ma è solo l’inizio. Perché in primo piano, il piede destro di Anna Pettinelli, che calza una scarpa molto particolare. Tacco alto, ma molto largo. Ma è soprattutto la fantasia a colpire: lo sfondo rosa della calzatura, infatti, è disseminato di fragoline. Del resto, siamo in primavera: il look ci sta tutto!