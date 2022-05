Francesco Totti, la classe non è acqua | L’eterno capitano si fa notare anche in questa occasione

Oggi 45enne, Totti è stato uno dei calciatori più forti della storia d’Italia. E non riesce proprio ad abbandonare i campi da gioco

Per i tifosi della Roma, infatti, Francesco Totti è il Capitano per eccellenza. Nessuno come lui. Il 10, l’uomo che ha rifiutato anche trasferimenti importanti, pur di rimanere a vita in giallorosso. Da qualche anno ha appeso gli scarpini al chiodo. Ma non per questo smette di essere un campione.

Nel 2005, Francesco Totti ha sposato Ilary Blasi. Showgirl, nasce, nel mondo dello spettacolo come “Letterina” del fortunato quiz “Passaparola”, condotto da Jerry Scott. Ma nel corso della sua carriera conduce programmi di grande successo, tra cui “Le Iene” e il “Grande Fratello”. Negli ultimi mesi, come sappiamo, tante voci e indiscrezioni sulla presunta fine del loro rapporto. Ma i due hanno sempre smentito, talvolta con sdegno.

Oggi 45enne, Totti è stato uno dei calciatori più forti della storia d’Italia. Campione del mondo con l’Italia nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2000. Nel corso della sua carriera ha giocato sempre con la Roma. Rifiutando anche trasferimenti dorati.

In un certo periodo, il Real Madrid avrebbe fatto carte false per averlo. Ma “Er Pupone” rifiuterà di diventare un “Galactico”. Impegnando tutta la sua carriera con la Roma.

Con 250 reti in Serie A, è il giocatore che ha segnato più gol con la stessa squadra nel massimo campionato italiano, di cui è il secondo cannoniere di tutti i tempi dopo Silvio Piola. Con la Roma ha segnato 307 reti in totale, record in Italia per una squadra di club. E’ stato il capitano dal 1998 al 2017 vincendo uno scudetto, due Supercoppe italiane e altrettante Coppe Italia.

Sempre comunque un campione

Negli ultimi tempi, è ritornato anche a farsi vedere all’Olimpico, seguendo le gesta della Roma di José Mourinho. E da più parti si moltiplicano le voci circa un imminente ritorno nella dirigenza dei giallorossi. I tifosi della Roma, ovviamente, ci sperano fortemente.

Francesco Totti, infatti, continua a essere un re nella Capitale. L’affetto, anzi, l’idolatria, sono immutati. E questo è dimostrato anche dalle tante fan page che ritroviamo sui social dell’ex numero 10 giallorosso, sebbene si sia ritirato ormai da diverse stagioni agonistiche.

E proprio tramite una delle tante pagine a lui dedicate sui social scopriamo questo scatto per noi inedito. Francesco Totti mentre gioca. No, non a calcio. Quella non sarebbe una notizia. Ma lo scatto ci dimostra come anche “Er Pupone” abbia ceduto alla moda del momento: il padel. Ma lui può permettersi questo è altro, è un campione qualsiasi cosa faccia nella vita.