Karina Cascella, dal costume esce fuori tutto! Lo zoom questa volta è d’obbligo

Famosa per aver partecipato alle edizioni 2006, 2007 e 2008 di “Uomini e donne”, il fortunato format ideato e condotto da Maria De Filippi

Il responso sarà il vostro. Del resto, il lettore ha sempre ragione. Tocca a voi, quindi, dire se Karina Cascella ha superato o meno la prova costume. Noi non possiamo che rendervi edotti sulle ultime avventure della bella campana. Ma ora tocca a voi: che ne pensate?

Bella campana, abbiamo detto. Esattamente così, Karina Cascella è nata il 22 gennaio del 1980 ad Aversa, in provincia di Caserta. Personaggio televisivo che, negli ultimi anni, ha scalato le classifiche della celebrità. Gran parte della sua popolarità, comunque, è dovuta ad aver partecipato alle edizioni 2006, 2007 e 2008 di “Uomini e donne”, il fortunato format ideato e condotto da Maria De Filippi.

Non si tratta, comunque, delle uniche incursioni televisive di Karina Cascella, che ancor prima di “Uomini e donne” si era fatta notare – siamo nel 2005 – per la sua partecipazione a “Temptation Island”. Successivamente – e quindi voliamo direttamente nel 2008 – menzioniamo la sua partecipazione alla terza edizione de “La Talpa”.

In quell’occasione, peraltro, Karina riesce a primeggiare, battendo il pornodivo Franco Trentalance, ma non solo. Karina Cascella ha vinto un televoto con 520.000 voti totali, con una percentuale del 54% contro Clemente Russo.

“Com’è andata a Ibiza?

Ma, ovviamente, gran parte del suo successo è dovuto a “Uomini e donne”. Lì, per un determinato periodo, trova anche l’amore, con il tronista Salvatore Angelucci e dal loro amore è nata anche una bimba, Ginevra.

Oggi, comunque, Karina Cascella è molto meno presente in televisione rispetto al passato. Un allontanamento dovuto anche alla pandemia da Covid-19, che da oltre due anni morde. Ma la bella campana ha deciso di dedicarsi maggiormente alle attività imprenditoriali insieme al nuovo compagno Max Colombo.

Non per questo, però, disdegna la bella vita. In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram (dove continua a essere seguitissima), la nostra Karina si geolocalizza a Ibiza. Beata lei! Evidentemente si è concessa alcuni giorni di relax nella paradisiaca isola spagnola.

Ed eccola, in tutto il suo splendore, in riva al mare con un costume colore arancione a pezzo unico. Non per questo, non notiamo le procaci forme di Karina: “Com’è andata a Ibiza? Bene…ho solo mangiato e bevuto in ogni momento della giornata😂✌️😆 E la prima foto in costume” scrive. E voi, che ne dite, ha superato la prova costume con la prima foto dell’anno?