Sapete qual è la festa che si celebra in giorni diversi in tutto il mondo? Non lo immaginereste mai

Una Festa dalle origini molto antiche diffusa in tutto il globo con usi e costumi differenti..ma ovunque sempre molto bella!

Il giorno delle eroine di tutti i tempi passati , presenti e futuri. Quante telefonate verranno fatte? Quanto biglietti scritti? Quanti regali acquistati e quanti soldi spesi? ma saranno più maschi o le femmine a detenere i primati?

La Festa della Mamma ho origini antiche ed è quasi sempre stata nel mese di Maggio. Veniva celebrata già in epoca pagana, al tempo dei Greci e dei Romani legata al culto delle divinità femminili ed al passaggio fra la stagione invernale e quella estiva.

Una giornata che nasconde antiche tradizioni

Dagli antichi riti ai giorni nostri molto tempo è passato ma lo spirito di questa festa é sempre lo stesso: celebrare la donna nell’espressione più intensa della sua femminilità, la maternità.

La prima Festa della Mamma in Italia arriva con il Fascismo nel 1933 nel mese di Dicembre in concomitanza con la Festa del Fanciullo, viene quindi vissuta come una Festa di propaganda. Solo nel dopoguerra assumerà un carattere meno propagandistico.

Così all’ inizio degli anni ’50 iniziarono a diffondersi due Feste della mamma: una con scopi commerciali l’altra per motivi religiosi entrambe celebrate nel mese di Maggio perché ricco di Fiori e dedicato per centinaia di anni alla Madonna.

Nel 1958 il Senatore Raul Zaccari insieme ad un gruppo di altri Senatori presentò al Senato della Repubblica un disegno di Legge dove si chiedeva di ottenere l’istituzione della Festa della Mamma. Questa iniziativa suscitò non poche polemiche e si prolungò fino all’anno successivo .

Il dibattito verteva sul fatto che alcuni senatori sostenevano che fosse inopportuno discutere di sentimenti così intimi addirittura trasformandoli in oggetto di legge temendo che lo scopo seppur nobile diventasse di pura vanità.

La festa comunque ebbe la meglio e secondo alcune fonti la data corrisponde a quella dell’ 8 Maggio. Secondo altre fonti la festa venne spostata per motivi commerciali alla seconda domenica di Maggio ed è così rimasta da allora.

Curiosità

Nella maggior parte delle lingue di tutto il mondo, la parola Mamma comincia con la M. In Italia si festeggia la seconda domenica di maggio, in Egitto il 21 Marzo, in Thailandia il 12 Agosto, in Norvegia la seconda domenica di Febbraio, in Argentina la seconda domenica di ottobre.