Walter Nudo, avete mai visto i suoi figli? Tra i tre non si sa chi è più bello

Walter Nudo, uno dei volti più conosciuti ed influenti del mondo del cinema, dello spetaccolo ed anche dello sport. Non solo in Italia, ma anche oltre Oceano. Ma avete mai visto i suoi figli?

Walter nudo, una carriera davvero unica: attore, pugile, pilota automobilistico e si è pure dedicato al karate. Lui, nato a Montreal in Canada il 2 giugno 1970, ma trasferitosi in talia quando aveva soli otto anni.

A tredici anni, in Italia, si iscrive ad una scuola di Karate dove diviene con il tempo cintura nera. Nel 1989 si diploma in chimica e va a vivere in America dove si dedica alla recitazione.

Nel frattempo, per guadagnarsi da vivere, lavora come lavapiatti, buttafuori e spogliarellista. Nel 1996 fa il suo debutto nel pugilato, anche se si rifiuta di proseguire a livello professionistico.

Ha inoltre partecipato alla maratona di New York e di Milano. Due anni prima di debuttare come pugile, comunque, era tornato in Italia per studiare alla scuola di recitazione “Duse”. Inizia la carriera di attore nel ’95; appare nei film “Ragazzi della notte” e “Fantozzi – Il ritorno”.

Ha avuto una parte anche nella soap opera di successo “Beautiful”. Nel 2003, ha vinto “L’isola dei famosi” e, tornando alla carriera di attore, nello stesso anno ha fatto parte del cast di “Un posto al sole”.

E, ancora, “Incantesimo” e “Carabinieri”. Nel 2018 ha partecipato e vinto il Grande Fratello VIP. Arrivando alla sua vita privata, è stato fidanzato dal 1994 al 2002 con la ballerina Tatiana Tassara, con cui ha avuto due figli, pure loro ballerini. Si chiamano Elvis e Martin Carlos, e forse non tutti li conoscono.

Ha poi avuto una storia con Samuela Sardo. Nel 2009 si è sposato con Céline Mambour, stilista francese.

Walter Nudo, avete mai visto i suoi figli: eccoli qua

Walter Nudo è tanto famoso quanto esteticamente affascinante, ma non pensiate che non valga lo stesso concetto per i suoi due figli. Parliamo di Elvis e Martin Carlos. L’uomo, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato nell’estate del 2019 una foto al loro fianco.

Un post in cui si trova a petto nudo in compagnia proprio dei suoi bellissimi figli. La fotografia è accompagnata dalla didascalia: “The NUDOS! La vita non la si cerca, la vita la si CREA!”. Insomma, Nudo di nome e di fatto.

Ed infatti hanno collezionato like e commenti a più non posso. Tanti i vip a commentare questo post: Fabio Basile, Massimiliano Morra e pure Valeria Marini. Quando la classe non è acqua…ed in questo caso, quando l’aspetto esteriore è di famiglia.