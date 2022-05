Don Matteo, la confessione inaspettata di Nathalie Guetta: “Lo rimpingerò amaramente..”

La confessione di Nathalie Guetta non era del tutto aspettata. Ha affermato che rimpiangerà molto questa situazione.

La donna è stata intervistata ed ha ammesso un qualcosa che in pochi si sarebbero aspettati. Eppure, il rimpianto che vive Nathalie Guetta è lo stesso che affrontano tantissime persone nel mondo. Lei ha voluto confessarlo, ma ancora c’è del tempo per potersi ricredere sulla situazione che ha affrontato.

Si tratta della sorella del famoso dj David Guetta, ma lei ha deciso di intraprendere una strada diversa. Infatti, è un’attrice di buon successo nel nostro paese, nota per i suoi sketch comici in diverse serie tv.

Una delle ultime, in cui è molto amata e seguita, è quella inerente a Don Matteo. Qua fa la parte della donna sfortunata in amore, ma anche nella sua vita sembra sia così.

La sua prima attività di fronte alle telecamere è avvenuta nel 1989, facente parte del cast nel film diretto da Paolo Grassini e Italo Spinelli Roma-Paris-Barcelona. In tanti, però, la ricordano per la parte della suora, interpretata nella fiction televisiva di Mediaset Dio vede e provvede. Ha preso parte anche a diversi programmi televisivi, tra cui Ballando con le stelle, Prodigi e Soliti ignoti.

Il rammarico vissuto da Nathalie Guetta

Quello che la donna ha confessato in una recente intervista è qualcosa difficile da sopportare per tutti. A volte, la vita non permette a ognuno di possedere ciò che si vuole, dato che vi sono troppe dinamiche da affrontare e tanti fattori da dover intrecciare. Per lei non vi sono stati quelli voluti e desiderati, forse anche per una sua troppa voglia di vivere una precisa situazione, come la stessa ha ammesso.

La donna non sembra esser stata particolarmente fortunata sulla sfera sentimentale. Anche se, ha vissuto una relazione, durata ben 5 anni, con un ragazzo cubano di 17 anni più giovane di lei. I due hanno scelto di stare insieme per poi convolare a nozze, dopo un lunghissimo corteggiamento da parte di lui, che era rimasto folgorato dallo sguardo della donna.

I due, però, non sono riusciti a realizzare il proprio sogno. Il desiderio di un figlio purtroppo non si è avverato ed è proprio questo che la nostra simpatica attrice non riesce a sopportare. Nonostante il marito ne abbia uno concepito da una precedente relazione in un’intervista ha dicharato: “Lo rimpiangerò amaramente di non essere stata una mamma”. “Sono un’attrice, questo mi è rimasto” .