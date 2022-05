Elettra Lamborghini, foto da censura | Un seno veramente difficile da contenere

Un corpo con curve mozzafiato. Nell’immaginario collettivo, si ricorda il lato b tatuato. Ma il resto non è da meno

“Certe luci non puoi spegnerle” diceva una canzone. Noi potremmo dire che certe forme non puoi contenerle. E’ il caso di Elettra Lamborghini, una delle donne più amate e ammirate sui social. Per la sua avvenenza e per la sua capacità di saper sempre provocare. Anche questa volta, non si è smentita, guardate un po’…

Fa sempre parlare di sé, soprattutto con la sua trasgressività. Con le sue forme. Con la sua malizia. Sempre provocante, anche con i piercing che le ornano le orecchie, al trago, alla lingua e all’ombelico, dove ne ha ben due, Elettra ha anche un cerchietto al septum, che indossa solo di tanto in tanto.

Ed è, ovviamente, iperattiva sui social. Insomma, Elettra Lamborghini, è sempre al centro dell’attenzione. Anche questa volta. In cui, come vedremo, non disdegna anche un po’ di ironia.

La nostra Elettra è legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack, anche se si è dichiarata apertamente bisessuale. Oggi 27enne, Elettra Lamborghini è figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote del grande Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda italiana di auto di lusso. Negli anni, Elettra Lamborghini è diventata un notissimo personaggio televisivo.

Insomma, ha fatto più spesso parlare di sé per la propria discendenza famosa e per le proprie forme, che non per la propria arte canora, dove pure si è cimentata. Nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Musica (e il resto scompare)” piazzandosi al 21º posto.

Nel corso della sua carriera diverse partecipazioni a trasmissioni molto famose. Da “#Riccanza” su Mtv tra il 2016 e il 2017 a “The Voice of Italy” nel 2019. Ma è spesso opinionista sulle reti Mediaset: la ricordiamo a “Domenica Live” e, attualmente, a “L’isola dei famosi”.

Scollatura difficile da contenere

Un corpo con curve mozzafiato. In un’intervista di qualche tempo fa, Elettra Lamborghini ha ammesso di non avere la fissa per la chirurgia estetica e di aver rifatto solo il seno. Tutte le altre curve, compreso il famoso fondoschiena, è totalmente naturale.

Sui social non disdegna di mostrare, per quello che è possibile, le proprie generose forme. A cominciare dal suo lato B, con l’ormai celeberrimo tatuaggio sulla natica che stuzzica oltremodo le fantasie maschili.

Ma, appunto, il seno e il decolleté non sono da meno. E, anzi, sono protagonisti di molti scatti su Instagram. Compreso quello che vi proponiamo. La nostra bella Elettra è fasciata in un abito di colore blu, che, però, ha un’apertura pazzesca sul davanti, lasciando vedere (altro che intravedere!) una parte di addome e il suo seno prorompente.

E, come vi dicevamo, Eletta unisce alla trasgressione anche l’ironia, dato che il messaggio con cui accompagna la foto è: “Signora i melonyyyyyyyyyyyyyyyy”. Inutile dirvi che la foto sta facendo impazzire Instagram, con circa 200mila tra interazioni e like.