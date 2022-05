Elisabetta Canalis, non ha rivali | La foto senza slip è da infarto!

Di origine sarda, Elisabetta Canalis per tanto tempo ha fatto parlare di sé per relazioni e flirt, veri o inventati dal gossip

Ci manca molto vederla spesso in televisione. Proprio lei che, negli anni, è stata una delle showgirl più apprezzate della televisione italiana. Ma oggi si è trasferita negli Stati Uniti. Dobbiamo, quindi, “accontentarci” di seguirla sui social. E, di certo, quello che vediamo non può non farci piacere. Elisabetta Canalis è sempre bellissima. E negli ultimi scatti pubblicati su Instagram si è proprio superata!

Le ultime apparizioni sulla nostra televisione non sono state esaltanti. Ha condotto una puntata de “Le Iene” insieme a Nicola Savino. E proprio in queste settimane, il suo programma in onda su Tv8, “Vite Da Copertina”, viene sospeso per bassi ascolti. Ma non per questo la nostra Elisabetta è meno in forma sui social network.

Lei che negli anni ha realizzato anche un iconico calendario sexy e ha partecipato ad alcune importanti trasmissioni, come “Controcampo”, il programma calcistico di Mediaset, condotto da Sandro Piccinini. Il grande salto è la co-conduzione del Festival di Sanremo nel 2011, insieme a Gianni Morandi e a un’altra bellissima showgirl, Belen Rodriguez.

Per lei anche alcune performance recitative, sia al cinema, che in televisione. Ricordiamo “La fidanzata di papà”, di Enrico Oldoini. Ma ottiene un personaggio molto importante anche in due stagioni della fortunata fiction “Carabinieri”, siamo tra il 2003 e il 2004. Molti la ricorderanno anche nel videoclip di Biagio Antonacci, “Convivendo”, grande successo del cantautore.

Bellezza senza confini

Oggi 43enne, con Maddalena Corvaglia ha formato la coppia di veline più famose della storia di “Striscia la notizia”. Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 Elisabetta Canalis era probabilmente la showgirl per eccellenza.

Di origine sarda, Elisabetta Canalis per tanto tempo ha fatto parlare di sé. Le sono state infatti attribuite diverse relazioni. Alcune vere ma altre, probabilmente, inventate. Nei primi anni 2000 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore statunitense George Clooney.

Da anni si è trasferita negli Stati Uniti, a Los Angeles. Il 14 settembre 2014 si è sposata infatti con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015. Insomma, prima con George Clooney, oggi con il dottor Perri, per Elisabetta gli States sono ormai una seconda casa, acquisendo anche la cittadinanza americana.

Dagli States, però, Elisabetta non smette di deliziarci tramite i social. Uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram sta facendo impazzire i fan. Cappello in testa, stivaletti dorati e una camicia/pareo color arancione. Ma, fateci guardare meglio… Ma la nostra Elisabetta non indossa gli slip o è solo un’illusione ottica? Per scoprirlo, scorrete le foto pubblicate. Non ve ne pentirete…