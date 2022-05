Messi, “un suo gol” vale mezzo milione di euro! Ecco la cifra che ha lasciato tutti senza parole

Lionel Messi é a detta di molti l’erede naturale di Maradona, uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. La sua carriera è costellata praticamente solo da successi e il suo nome è diventato oramai sinonimo di vittoria. Intorno a lui gira un’enorme quantità di denaro, tra compensi e sponsor. L’ultima cifra, però, ha stupito veramente tutti.

È nato in Argentina nel 1987 ed ha al suo attivo già 7 palloni d’oro e la vittoria di quattro Champions League. E’ cresciuto e ha raggiunto tutti i suoi successi tra le file del Barcellona ma oggi e il paladino di un’altra squadra stellare, il Paris Saint Germain.

Ha origini italiane poiché fra i suoi antenati ci sono degli emigrati dalle Marche in Argentina. Già a 8 anni è impegnato a livello agonistico in squadre di calcio e i suoi allenatori non possono che notare le sue straordinarie qualità sportive.

Lionel Messi, la carriera di un bambino prodigio

Viene portato a Barcellona per un provino e qui subito notato e fatto trasferire definitivamente in Spagna. Nel 2000 firma il suo primo contratto con il Barcellona e ancora tredicenne fa il suo esordio in una delle squadre più famose del mondo. Arriva in prima squadra già ha 17 anni e comincia da lì una carriera ricca di riconoscimenti e vittorie.

Tra i molteplici riconoscimenti, Messi non è riuscito a conquistare mai un titolo mondiale ed è questa l’unica differenza con il suo predecessore Diego Armando Maradona. Lionel Messi con il Barcellona vince 10 scudetti, sei Coppa del re, 8 supercoppe di Spagna, quattro Champions League, tre supercoppe europee e tre mondiali per club.

Non si è fatto mancare proprio niente e può ritenersi soddisfatto della sua carriera. Il suo straordinario talento, che lo ha portato alle vette dell’olimpo del mondo del calcio, è stato ovviamente ripagato da compensi stellari. Si stima che Lionel Messi sia il giocatore più retribuito della storia. Il suo guadagno con la squadra del Barcellona é stato stimato intorno agli 800 milioni di euro; una cifra che per i comuni mortali è difficile solo da immaginare.

L’affare da mezzo milione di euro che lo vede protagonista

Adesso si parla di un’altra cifra da capogiro. Tutto è da ricondurre ad una partita del 23 Aprile del 2017 quando il calciatore argentino ha segnato il 500° gol della sua carriera contro Il Real Madrid. Durante il cosiddetto “Clasico” al Bernabeu, Lionel ha celebrato il suo tiro andato a segno con un’esultanza entrata nella storia del calcio.

La maglietta che indossava durante quel famosissimo match è andata all’asta ed è stata recentemente venduta per la stratosferica cifra di 427.680 €. L’acquirente non sembra essersi pentito per la follia.

Ha accomunato la casacca rossa e blu di Messi al più sacro dei santi Graal facendo capire quanto quel ricordo sia diventato un pezzo fondamentale nella storia del cal,cio spagnolo.