Postepay, servizi non disponibili | Ecco il problema che blocca l’operatività della carta

Postepay è sicuramente uno dei metodi più usati per i pagamenti online e presso i servizi commerciali. La sua diffusione è straordinaria, ma alcune volte i titolari si sono trovati di fronte all’incredibile segnalazione di una sospensione del servizio. Ecco qual è il motivo di questo spiacevole inconveniente.

“Servizio temporaneamente non disponibile, siamo spiacenti. Per motivi tecnici l’operazione non può essere eseguita.” E’ questa la comunicazione che può comparirvi nei Bancomat atm o durante un’operazione on line.

Poste Italiane in continua evoluzione per sbaragliare la concorrenza

Si tratta di un problema riscontrato in più casi e che rende impossibile l’operatività del bancomat e della carta. La Postepay infatti è una delle carte più utilizzate in Italia che permette il prelievo presso gli Atm Postamat, ma anche la possibilità di acquistare online.

È nata all’inizio degli anni 2000 e in un ventennio si è sviluppata e ha conosciuto una diffusione enorme. Ultimamente Poste Italiane ha messo in circolo anche la Postepay Evolution che, al pari di un conto corrente, è dotata anche di un codice Iban.

È possibile, tramite questa particolare carta, ricevere o effettuare un bonifico oltre che usarla come qualsiasi altro bancomat. Tramite queste innovazioni Poste ha potuto incrementare la sua competitività in ambito bancario. Tramite l’applicazione ufficiale, infatti è possibile effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini e inviare e ricevere denaro.

E’ per tutti questi motivi che molti italiani hanno scelto questo metodo per i servizi di home banking. L’ enorme diffusione ha portato ad un aumento delle truffe direttamente proporzionale. Sono molti i siti fake che utilizzano il nome dell’azienda per entrare illegalmente nei conti correnti dei risparmiatori e per sottrarre denaro.

L’azienda assicura di aver messo in campo tutte le forze per proteggere la propria clientela da questo tipo di attacchi hacker e anche per questo ha necessità molto spesso di resettare tutto il sistema e di architettare le giuste contromisure necessarie.

I problemi al Bancomat e per l’Internet Banking

E’ anche per questo motivo che alcune volte i clienti possono incappare in problemi di servizio. Generalmente la sospensione dell’operatività avviene nel periodo notturno ed in particolar modo tra le due e le quattro del mattino di un giorno feriale della settimana.

Durante gli altri giorni lo spiacevole inconveniente dura esclusivamente 10 minuti a dopo le 02:00 am. Ecco perché non è un problema irreparabile poichè va a colpire una ristrettissima platea di utenti.

Fino a che l’operazione di backup avverrà durante le ore notturne pochissimi clienti avranno problemi. Molti infatti non si saranno ancora mai accorti della sospensione e probabilmente non incapperanno mai nel fastidioso messaggio di disguido.