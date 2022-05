Gastrite: come contrastarla senza farmaci | Questo comune alimento ti sarà d’aiuto

Tra i disturbi che possono colpire l’apparato digerente, la gastrite è uno dei più comuni: ecco alcuni utili consigli per contrastarla.

La gastrite consiste in un’infiammazione che colpisce la parete interna dello stomaco. Potrebbe presentarsi in forma acuta, con dei sintomi improvvisi, o in forma cronica, e avere quindi uno sviluppo lento ma progressivo nel corso del tempo.

Nella maggior parte dei casi, il disturbo può essere curato facilmente e dovrebbe sparire in poco tempo. Ma, se non viene trattato in modo adeguato, rischia di essere pericoloso e potrebbe provocare gravi patologie.

Sintomi, cause e consigli per prevenire la gastrite

Tra i sintomi più comuni possiamo indicare: bruciore e dolore di stomaco, crampi, nausea e fastidio addominale.

Anche le cause possono essere diverse: dalla cattiva alimentazione ad un consumo eccessivo di alcool o farmaci. Ma anche ansia e stress sono in grado di indebolire la barriera che protegge la mucosa dello stomaco. Il 50% dei casi di gastrite è legato alla presenza del batterio Helicobacter pylori che, se non viene eliminato, può diventare cancerogeno.

Come fare per contrastare la gastrite? Avere un’alimentazione ed uno stile di vita sani è fondamentale per la salute del proprio organismo ed aiuta a prevenire numerose malattie.

Alcuni dei consigli principali sono praticare attività fisica: oltre a mantenerci in forma, è utile per ridurre i livelli di ansia e stress. Inoltre, per quanto riguarda l’alimentazione, è importante evitare cibi fritti e grassi. Ed anche non consumare pasti eccessivamente abbondanti e mangiare lentamente.

Infine, è consigliato evitare le bevande alcoliche ed il fumo di sigaretta. A ciò si aggiunge lo stress, se possibile.

Le proprietà dello yogurt

Anche nel caso della gastrite, vi sono degli alimenti particolari che possono essere d’aiuto: lo yogurt rappresenta un ottimo alleato per il nostro corpo.

Ottenuto attraverso la fermentazione del latte ad opera di alcuni batteri del genere lactobacillus e streptococcus, è ricco di vitamine e minerali. Contiene calcio, che ha proprietà benefiche pe le ossa, ed il potassio, in grado di proteggere il cuore.

La presenza di fermenti lattici, inoltre, è fondamentale per l’intestino. Tra i loro benefici vi è la capacità di riequilibrare la flora batterica, proteggere lo stomaco e prevenire le infezioni.

Gli esperti sostengono che uno yogurt al mattino, consumato a stomaco vuoto, è in grado di proteggere la mucosa gastrica, prevenendo lo sviluppo della gastrite.