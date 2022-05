Riconoscete questa bambina? Ha fatto innamorare milioni di teenager negli anni ‘90

Una carriera nata con due cult che ricordiamo tutti, ma che poi non ha rispettato le alte attese. Ma c’è un motivo molto serio

E’ vero, non è facile riconoscere una donna ormai adulta da una foto in cui è una bambina. Ma a fare molta attenzione, i tratti, gli occhi, l’espressione facciale, sono quelli di sempre. Quelli che le hanno permesso di essere una delle ragazze più amate dagli adolescenti degli anni ’90. Avete riconosciuto questa bimba?

Una bimba che oggi ha 51 anni, una lunga carriera alle spalle, ma anche tanti problemi di vita e di salute. Stiamo parlando, infatti, di un’attrice statunitense molto nota. Che però, purtroppo, negli ultimi anni, ha fatto parlare di sé più per i problemi di salute che non per le sue performance recitative.

Nell’agosto 2015, infatti, ha dichiarato di avere un cancro al seno, diagnosticato nel marzo dello stesso anno. Fin da quando ha iniziato a essere un’icona per tutti, peraltro, è affetta dalla malattia di Crohn, una grave infiammazione intestinale cronica. Nel 2017 la bella notizia: l’annuncio della guarigione dal cancro al seno.

Ma proprio quando il peggio sembra passato, nel 2018, comunica ancora di doversi operare di nuovo. Un calvario molto lungo: il 4 febbraio 2020, durante un’intervista al programma Good Morning America, annuncia il ritorno del cancro al seno, oramai al quarto stadio. Insomma, una vita non semplice, per lei che è stata un mito negli anni ’90.

Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? Vi diamo l’indizio decisivo: è famosa per aver interpretato i ruoli di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell nella serie televisiva Streghe.

Amata e invidiata

Beh, adesso non potete non aver indovinato. La bimba che vi abbiamo proposto oggi altre non è se non Shannen Doherty, attrice, ragazza, che tutti noi, teenager degli anni ’90, abbiamo adorato, soprattutto per la sua lunga militanza nel cast di Beverly Hills 902010. E’ stata la stessa Shannen a pubblicare su Instagram le foto, scrivendo: “Ho sempre avuto denti perfetti”.

Invidiata da tutte le ragazzine dell’epoca per la sua relazione – nel fortunato telefilm – con Dylan, l’indimenticato Luke Perry. Dopo le interpretazioni in Beverly Hilss 90210 e Streghe, tutti pensavano in una fulgida carriera al cinema. Ma così non è stato.

Un lungo curriculum, per carità, ma non di primissimo livello. Tra i film più conosciuti in Italia (dove, comunque, non recita in ruoli da protagonista) ricordiamo: “Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale”, “Generazione X”, “Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!” e “Domino”.

Per quanto concerne le serie televisive, la più nota è la più recente “Riverdale”, del 2019. Insomma, una carriera che non ha rispettato le alte attese. Ma probabilmente avranno inciso anche i gradi problemi di salute di Shannen Doherty.