Era una promessa del calcio, oggi è uno dei più pagati del Regno Unito ma non per questo sport

La particolare storia di Danny Mountain: fin da bambino ha sempre sognato di essere un campione di calcio. Oggi, la sua vita ha preso tutt’altra piega.

Danny Mountain ha sempre sognato di diventare un celebre calciatore. Oggi ha raggiunto la notorietà per un motivo totalmente diverso.

Nato nel 1984 a Bracknell, nel Regno Unito, si è avvicinato allo sport da bambino. All’età di 9 anni è entrato nelle giovanili del Southampton. Presto si è affermato come promessa del calcio: grazie al suo talento, si è guadagnato le attenzioni del Chelsea, del Tottenham e del West Ham.

Ma la sua vita ha dovuto prendere un’altra direzione quando, a 16 anni, ha avuto un brutto incidente. Rimasto infortunato al ginocchio, si è sottoposto ad una terapia nel tentativo di riprendersi, con il supporto dei Saints. La sua carriera, però, si è dovuta interrompere: per il giovane calciatore non c’era più niente da fare.

In seguito all’infortunio e al ritiro dal mondo del calcio, Mountain ha trovato lavoro presso un laboratorio di falegnameria. E dopo poco tempo, una nuova fase della sua vita ha avuto inizio.

La nuova vita di Danny Mountain

Non è riuscito a realizzare il suo sogno di diventare un celebre calciatore ma, come affermato da lui stesso, ha trovato ugualmente la felicità. E, anche senza lo stipendio da calciatore, il suo patrimonio è decisamente invidiabile.

Infatti, Mountain, dopo aver rinunciato alla sua carriera da calciatore, è riuscito a sfondare in un altro settore. Tutto è iniziato per caso. Un giorno, accompagnando la sua fidanzata ad un provino a Londra per film hard, ha attirato le attenzioni di un talent scout.

L’ex calciatore ha accettato la proposta ed oggi è un celebre attore di film porno. Il più pagato della Gran Bretagna. “Da bambino sognavo di diventare un calciatore famoso. Sfortunatamente non segnerò mai per l’Inghilterra, ma questo non mi ha impedito di avere successo” ha dichiarato in un’intervista per il Daily Star.

Secondo quando affermato da Scorum, Mountain ha recitato in più di 600 film hard, con oltre 1 milione di euro di guadagno.

Nonostante abbia dovuto rinunciare al calcio, ha raggiunto la notorietà nel mondo dell’hard ed è totalmente soddisfatto della sua vita: “Oggi ho una casa grande, mangio al ristorante e nei fine settimana gioco a calcio con Jones, Statham e altre celebrità“.