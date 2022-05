Formiche, con la primavera sono tornate! Come allontanarle definitivamente con un rimedio naturale

L’arrivo della bella stagione ha molti lati positivi, ma anche qualche piccolo fastidio; è il caso del ritorno dei fastidiosissimi animaletti neri, le formiche che attratti da moltissime cose si intrufolano silenziose all’interno delle case. Mandarle via è sempre un problema, ma c’è un rimedio naturale che assicura il risultato. Ecco qual è.

Dopo i pasti passiamo parecchio tempo per eliminare qualsiasi traccia alimentare, facciamo estrema attenzione a chiudere sempre le finestre e cerchiamo di tenere alla larga piante fiorite e bouquet profumati, ma loro sono sempre là! Come fare per mandarle vie definitivamente senza usare prodotti chimici?

Contro le formiche anche i rimedi della nonna

Innanzitutto è fondamentale prestare parecchia attenzione allo stile di vita che conduciamo. E’ fondamentale levare accuratamente dopo ogni pasto tutte le briciole. Consigliamo di controllare sotto i mobili, dietro i barattoli e all’interno dei pensili. Le formiche riescono a percepire qualsiasi presenza di cibo. È essenziale anche non lasciare le stoviglie dentro il lavello o addirittura nella lavatrice non azionata. Con le loro antenne sono meglio di un ricevitore satellitare.

Attenzione ai pacchi di cracker, fette biscottate e biscotti leggermente aperti. È sempre meglio utilizzare quelle mollette facilmente reperibili in commercio che assicurano una chiusura ermetica alle confezioni.

Gli infissi devono rimanere chiusi per la maggior parte del giorno. Una migliore protezione avviene con quelli di nuova generazione che assicurano una chiusura più precisa. Nel caso le porte e le finestre fossero di vecchia produzione è possibile rimediare con l’applicazione di una striscia di silicone che, creando uno spessore, rende l’adesione delle due ante più efficiente.

Ci sono poi i famosi rimedi della nonna che possono aiutare ad allontanare le formiche. Un vasetto di menta sul balcone o un contenitore con del caffè in polvere mescolato con del borotalco può essere una soluzione allo sgradito problema.

L’estratto di Pireto allontanerà definitivamente le formiche

Ma c’è un rimedio semplice e naturale che assicura l’effetto contro questi insetti. E’ il piretro, fiorellino che molto spesso scambiamo per Margherita che cresce in quasi tutti i giardini. I suoi principi attivi sono molto efficaci contro gli insetti e assicurano l’allontanamento delle fastidiosissime formiche.

È possibile quindi utilizzare qualsiasi prodotto a base di estratto di piretro ormai disponibile in moltissime attività commerciali. E’ bene comunque sottolineare che questo prodotto, nonostante sia naturale al 100% va utilizzato con parsimonia.

Un’eccesso di questa sostanza sopra piante commestibili o all’interno dell’acqua può risultare tossico. Ecco perché consigliamo di leggere attentamente le istruzioni del prodotto acquistato per evitare di superare le dosi indicate e rischiare intossicazioni.