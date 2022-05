Le strane fobie delle star | Ecco in quali occasioni i Vip se la danno a gambe

Ce li siamo sempre immaginati come supereroi. Sono i nostri paladini e mai avremmo potuto pensare che anche loro soffrono per paure a volte anche verso innocui animaletti. Le più famose star di Hollywood ci rivelano cosa li terrorizza nella vita di tutti i giorni.

Eh sì, anche loro sono umani come noi. C’è chi ha paura dei cani, chi degli uccelli e chi, non se ne comprende bene il motivo, ha paura dei molluschi! Sono fobie stravaganti in linea con il loro modo di vivere e che non ci devono di certo stupire.

Tra i VIP c’è anche chi è terrorizzato dai molluschi

Partiamo con Nicole Kidman che è letteralmente terrorizzata dal più elegante tra gli animali. Sono un simbolo di leggerezza e femminilità come lei, ma Nicole non riesce proprio a sopportare le farfalle e le falene.

Ci sono poi terrori veramente ingiustificabili come quello della cantante Taylor Swift che trema alla vista dei ricci di mare. L’affascinante Orlando Bloom invece non riesce a resistere di fronte alla vista di un maiale.

Anche il pirata più famoso dello star system, Johnny Deep, si spaventa di fronte ad un piccolo esserino. L’attore infatti soffre di aracnofobia ed è quindi terrorizzato dai ragni. Ma non finisce qui, forse a causa di un trauma da bambino, ha il terrore dei clown sorridenti.

Il mostro sacro della cinematografia internazionale, Quentin Tarantino ha la paura dei topi e quindi è affetto da musofobia. La bellissima Scarlett Johansson scappa davanti ad insetti, ed in particolar modo gli antiestetici scarafaggi, ma é anche impaurita alla vista degli uccelli.

Anche Adele ha paura degli uccelli, ma non di tutti, anzi di uno in particolare. Pensiamo che avrà particolare difficoltà ad andare al mare perché non può vedere neanche in lontananza un gabbiano. Alla sola vista si dà letteralmente a gambe.

Anche Justin Bieber nella lista dei paurosi

C’è poi il grande Woody Allen che in quanto ha paure non è secondo a nessuno. Sono veramente tante le fobie del regista ed attore; dalla classica paura dei cani e degli insetti, a quelle più particolari dei cunicoli o della folla, fino a quelle veramente stravaganti come il terrore per i colori vivaci e per i raggi del sole troppo forti.

Infine l’idolo delle ragazze, Justin Bieber ha dovuto rinunciare alla sua più grande passione, il surf. Il cantante non potrà più cavalcare le onde dell’oceano poiché ha iniziato a soffrire di selacofobia, la paura degli squali. Senza dubbio, tra le tante, questa è forse una tra le più giustificabili anche perché sfidiamo tutti a non avere paura di questo mostro marino!