Anna Tatangelo e Livio Cori, i retroscena sulla loro separazione | Il rapper fa la sua dichiarazione

Anna Tatangelo, un’artista davvero molto conosciuta all’interno del mondo dello spettacolo. Ma della sua vita privata forse non sapete tutto, a partire dalle ultime vicende accadute.

Anna Tatangelo, un’artista che noi tutti conosciamo molto bene. Nata nel comune laziale di Sora il 9 gennaio 1987, ha dedicato la sua carriera – fino ad oggi – alla musica ed alla televisione. E’ infatti nota pure come conduttrice televisiva.

Ha vinto il Festival di Sanremo del 2002 nella sezione “Giovani”. Ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album, arrivando a vendere quasi due milioni di dischi e ricevendo almeno una ventina di certificazioni fra oro e platino.

E’ stata a lungo insieme a Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto pure un figlio. I due si sono separati nel 2020 ed Anna, nel 2021, si è legata a Livio Cori.

Anna Tatangelo, chi è Livio Cori

Livio Cori è nato a Napoli il 12 marzo 1990. Ha iniziato a scrivere le sue canzoni nel 2005 a 15 anni. Dal 2008 collabora con diversi rapper napoletani. Nel 2015 realizza il singolo “Tutta la notte”, nel 2016 “Veleno”: entrambi riscuotono non poco successo.

Nel 2019, ha partecipato al Festival di Sanremo al fianco di Nino D’Angelo. A partire dal 2021, è legato sentimentalmente con Anna Tatangelo. Tale relazione, però, pare essere cambiata in maniera precipitosa a partire dallo scorso aprile.

Livio Cori e la separazione da Anna Tatangelo: il rapper esce allo scoperto

Stando a quanto successo la settimana scorsa, ha fatto molto parlare la fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Tanti, tantissimi gli utenti del web che si sono interrogati sulle motivazioni che hanno portato la coppia alla rottura. E, almeno sembrava, è stato lo stesso rapper a parlare della fine di questa relazione.

Lo avrebbe fatto attraverso un comunicato stampa diffuso dal settimanale “Oggi”. Semplicemente, Cori parla di stili di vita ed impegni inconciliabili. A quanto pare, ritiene che pure il cognome della Tatangelo si è rivelato pesante per lui.

O meglio, così sembrava avesse detto. Già, perché dopo alcuni giorni dalla pubblicazione dello stesso comunicato, l’artista ha voluto precisare – attraverso alcune storie Instagram – che non ha rilasciato alcuna intervista e tantomeno alcuna dichiarazione sull’argomento. Tutto quello che si trova in giro sul web, a quanto pare non è vero.

Infine, spiega che tutto ciò che in futuro vorrà dire lo dirà sul proprio profilo Instagram. Nel frattempo, Anna Tatangelo non si è pronunciata sulla separazione fra i due; ma i segnali sembrano davvero chiari: cancellati tutti gli scatti sui social che la ritraggono insieme a Livio Cori, ed avrebbe anche smesso di seguirlo (così come ha fatto il rapper).