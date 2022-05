Bianca Atzei, non resiste e lo fa davanti a tutti | La foto che lascia i suoi follower senza parole

Bianca Atzei ha sbalordito il suo pubblico. La cantante nella sua bellezza straordinaria, ha pubblicato uno scatto che nessuno avrebbe mai immaginato. La tentazione è stata veramente tanta e Bianca non ha saputo resistere. La confessione l’ha fatta direttamente sui social.

È una ragazza completa, dal grande talento e dall’estrema simpatia, ma soprattutto con un fascino travolgente. Ha saputo anche quest’ultima volta stupire i suoi fan con un post che ha sorpreso tutti.

Bianca Atzei, la sua carriera iniziata dal gradino più alto

Il suo vero nome è Veronica Atzei, ma la cantante è conosciuta al grande pubblico come Bianca. Il suo esordio é stato nel 2015 con il brano Il solo al mondo, presentato sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. A questo successo è susseguita la pubblicazione del suo primo album, Bianco e Nero.

Bianca è stata però affascinata molto presto dal piccolo schermo e ha deciso di intraprendere la carriera televisiva iniziando dal mondo del reality. Partecipa, mettendosi a nudo, come concorrente dell’Isola dei famosi durante la quale è stata apprezzata per il suo carattere schietto, ma allo stesso tempo dolce e sensibile.

Dopo qualche anno da quel suo primo successo nel mondo della musica, in questi giorni Bianca ha deciso di ritornare alla sua prima passione e ha pubblicato il suo album Veronica che ha già scalato le classifiche nazionali e si è posizionato tra i primi posti dei brani più ascoltati in radio.

La sua “esperienza” durante un tour per le città italiane

Seguiranno numerosi incontri con i suoi fan per i firma-copie all’interno di molte librerie. Bianca ha già organizzato un tour dove incontrerà i suoi sostenitori in giro per tutta l’Italia. E’ proprio in occasione di uno di questi incontri che Bianca ha voluto provare l’esperienza che poi ha documentato tramite foto e video sui social; é stata una tentazione alla quale non ha saputo resistere di fronte alla quale si é trovata nella bella Firenze.

Si trovava nel bellissimo capoluogo toscano per la sua prima tappa di incontri e non ha potuto non cedere di fronte ad una ricchissima schiacciata Fiorentina del più famoso tra i locali toscani.

È una prelibatezza per gli occhi e per il gusto che Bianca non si è lasciata scappare. La foto documenta questa bellissima esperienza raffigurandola comunque in splendida forma. Il suo sguardo è sempre ammaliante e sicuramente i suoi follower si saranno distratti per ammirarla e avranno dimenticato di guardare il grande panino.

Ancora una volta Bianca dimostra di essere una ragazza semplice e spiritosa che con le giuste mosse sa conquistare il suo grande pubblico. Questa foto, inoltre, è la dimostrazione che non tutte le star sono poi così ossessionate dalla dieta!