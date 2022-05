Chiara Ferragni al party si presenta così | Da non crederci..

La fashion blogger più famosa d’Italia ha compiuto 35 anni e, per l’occasione, ha deciso di festeggiare in grande, sfoggiando un look decisamente sensuale.

Chiara Ferragni ha raggiunto un traguardo molto importante: negli scorsi giorni, infatti, l’influencer più famosa d’Italia ha compiuto 35 anni.

Per l’occasione, si è recata a Palermo ed ha festeggiato il compleanno presso la lussuosa Villa Igiea, insieme alla famiglia e tanti ospiti vip.

Fedez e Chiara hanno un legame speciale con la Sicilia: la coppia ha celebrato il matrimonio a Noto nel 2018, con una cerimonia privata riservata a parenti ed amici stretti. Nello stesso anno è nato Leone, mentre nel 2021 è nata Vittoria.

La loro famiglia, ormai, è abituata a trovarsi sotto ai riflettori e al centro dell’attenzione mediatica. Solo lo scorso anno sono stati protagonisti del programma The Ferragnez, distribuito su Amazon Prime Video, nel quale viene mostrata la loro vita quotidiana. Ma il percorso di Chiara Ferragni ha avuto inizio diversi anni fa.

La fashion blogger piu famosa al mondo

Nel 2009 la Ferragni ha creato il suo blog, The Blond Salad, insieme a Riccardo Pozzoli. Il suo progetto ha riscosso un grande successo e, nel 2010, è stata scelta come ospite degli MTV TRL Awards. Nello stesso anno ha lanciato una linea di scarpe, affermandosi anche come designer.

Nel 2014 ha posato per Vogue, diventando la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina del magazine. In poco tempo, la sua notorietà è cresciuta notevolmente, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

Infatti nel 2016 Chiara ha posato per l’edizione statunitense di Vanity Fair, è stata inserita nella lista “30 Under 30 Europe: The Arts” di Forbes ed è stata addirittura la fonte d’ispirazione per Mattel nella realizzazione di una Barbie con il suo aspetto. Nel 2017 Forbes l’ha nominata “l’influencer di moda più importante al mondo”.

Il mondo dei social, in particolare Instagram, è il suo regno. Sempre attiva, Chiara aggiorna costantemente i suoi fan condividendo ogni momento della sua vita.

Il compleanno in Sicilia

Negli scorsi giorni la Ferragni ha preso un volo per la Sicilia insieme a Fedez, Leone e Vittoria. Una volta arrivata, ha mostrato ai fan il suo look per la prima serata a Palermo, dando inizio ad una pioggia di commenti e di like.

La fashion blogger, negli scatti condivisi su Instagram, sta indossando un micro-top luccicante, abbinato a dei pantaloni in mousseline neri.

La sua è stata una scelta decisamente sensuale che, come spesso accade, ha attirato anche diverse critiche da parte degli utenti convinti che fosse eccessivamente “scoperta”.