Ha scritto la storia dello sport italiano ora punta ad altro.. e lo fa sempre in grande stile

Nel suo sport ha praticamente vinto tutto quello che c’era da vincere. Riuscirà ora a ottenere grandi successi anche in questa occasione?

Ha scelto la Lega di Matteo Salvini per la sua prima esperienza politica. Grande campione, apprezzato da tutti gli sportivi e non solo, adesso cambia totalmente campo. Anzi, totalmente sport! Staremo a vedere cosa dirà questa sua nuova avventura.

Si candida a Cuneo con la Lega, a sostegno dell’elezione da primo cittadino Franco Civallero. Per anni ha fatto la storia dello sport italiano, vincendo tutto quello che si poteva vincere, in patria, ma anche a livello internazionale.

Ora, però, vuole ottenere un’altra vittoria, candidandosi come consigliere comunale nella città piemontese da 55mila abitanti circa. Vedremo se riuscirà a ripercorrere le gesta di diversi campioni che, dopo la carriera sportiva, hanno avuto successo anche in quella politica.

Non un fulmine a ciel sereno questa candidatura, dato che aveva anticipato a luglio di essere interessato a voler entrare in politica al fianco di Matteo Salvini. “Mi piace il suo programma e voglio dare una mano alla città. Ormai sono cuneese, vivo in questo paesone da tanti anni, qui ho gioito e pianto, qui vivono i miei figli. Voglio fare il bene di Cuneo occupandomi di promozione dello sport”.

Gigi e Matteo

Ed è proprio il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ad annunciare, tramite i propri canali social, l’importante ingresso nei ranghi della Lega di Gigi Mastrangelo, grande campione di pallavolo tra gli anni ’90 e 2000.

Oggi 46enne, Mastrangelo ha giocato anche nel Cuneo, ma la militanza maggiore si registra nella Lube e nel Piemonte, dove termina la sua carriera nel 2013. Nella sua carriera, titoli sia in Italia, come scudetti e coppe Italia, ma anche in ambito internazionale, come la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Europea, per quanto concerne i club.

Perno della nazionale italiana di volley, con cui ha vinto, tra gli altri titoli, due World League, tre campionai europei e diverse medaglie olimpiche. In tutto, con la maglia azzurra vanta ben 335 presenze dal 1999 al 2012.

Quella in politica, comunque, non sarà la prima esperienza di livello fuori dal campo da pallavolo. Nel 2013 partecipa alla nona edizione del programma televisivo Ballando con le stelle, mentre nel 2015 è l’ospite misterioso dell’ottava tappa della quarta edizione di Pechino Express. Insomma, il nostro Gigi Mastrangelo ama i riflettori e vedremo se la sua Cuneo lo premierà alle prossime elezioni comunali.