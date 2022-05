Wanna Marchi, dopo lo scandalo delle televendite torna in TV | Forse non tutti saranno “d’accordo?”

Per più di vent’anni è stata il volto delle televendite più famoso della televisione italiana. Le urla di Wanna Marchi e di sua figlia sono entrate nelle case di tutti noi, ma ancora ci ricordiamo lo scandalo che ne è conseguito. Dopo il carcere Wanna tornerà in tv, ma è davvero tutto passato?

All’inizio era solo la mamma a presenziare in tv, ma negli anni si è aggiunta anche la figlia Stefania. Erano le regine delle televendite. Fino a quando si sono occupate di creme e prodotti antirughe non c’è stato alcun problema, ma il disastro é arrivato al momento più alto del loro successo.

Wanna e Stefania, la grande ascesa e il repentino declino

Le due sapevano come farsi ascoltare. Wanna e Stefania erano vere e proprie paladine del commercio via televisione. Riuscivano a vendere creme dimagranti, prodotti di bellezza e sieri antirughe al solo grido di “D’ACCORDO?”. Nel tempo le televendite le hanno fatte diventare milionarie. Dalle stelle alle stalle, però, il passo è stato repentino.

Forse si sono fatte prendere la mano quando hanno tentato il mondo della stregoneria; ancora ci si ricorda del sedicente maestro di vita Do Nascimento che, con il suo fare misterioso, ha colpito la sensibilità di migliaia utenti. Probabilmente molte vittime sono state prese in un momento di difficoltà emotiva e per questo sono cadute in una delle trappole più celebri di quegli anni.

La presunta truffa studiata dalle due ha portato grandissimi guai con la giustizia fino ad arrivare al carcere e ovviamente alla perdita di tutto il loro patrimonio. La macchina che avevano architettato si è sgretolata in poco tempo e le donne hanno perso tutto.

Il nuovo progetto televisivo che ha Wanna Marchi come protagonista

Oggi però è stato fatto l’annuncio che non ci si aspettava. Wanna Marchi e sua figlia torneranno in tv, precisamente su Netflix. Saranno protagoniste di una docu-serie sulla tv a pagamento che tratterà proprio lo scandalo delle televendite.

Una comunicazione che ha stupito tutti. Già negli anni scorsi Mediaset aveva provato ad ingaggiarle per l’Isola dei famosi, ma poi è stata costretta a rinunciare a causa del clamore che si era scatenato. Anche oggi l’eco della notizia è grandissima e ovviamente non mancano le critiche per questa scelta.

La decisione della tv privata farà sicuramente parlare. È una serie documentario che racconta le vicende note e meno note delle due donne. Dalla figlia Stefania sono arrivate parole di gioia per un prodotto che, a sua detta, mostrerà il loro lato più umano e sensibile.

Le immagini riguardo la costruzione e il successivo annientamento “dell’impero Marchi” faranno sicuramente molto clamore e probabilmente è questo il motivo che ha portato la produzione a questa scelta. Un lavoro che vuole ricostruire tutte le sfumature più o meno dure della storia.