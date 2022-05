Bonus spesa, in arrivo fino a 800 euro a famiglia | Ecco come e quando inoltrare la richiesta

E’ questo un altro intervento da parte del governo per contrastare la crisi economica che sta colpendo il nostro paese. È una manovra contenuta nel decreto Sostegni bis che prevede l’erogazione fino a 800 € a famiglia per la spesa, ma anche per pagare le bollette dell’energia. Ecco come richiedere il contributo.

Il periodo di crisi sta provando tutta la popolazione italiana e molte famiglie arrivano difficoltosamente alla fine del mese. Era quindi necessario questo intervento volto ad alleggerire la pressione economica sui cittadini che finalmente potranno tirare un sospiro di sollievo.

Ecco le modalità per inoltrare la domanda per il contributo

La domanda si compila completamente online e va inoltrata direttamente al proprio Comune di residenza. I buoni spesa possono essere utilizzati presso i grandi supermercati, gli esercizi commerciali per l’approvvigionamento alimentare e le farmacie.

L’importo arriva fino a 800 € ed è calcolato in base alla situazione reddituale complessiva del nucleo familiare. La domanda può essere ultimata entro il mese di maggio e comunque secondo le condizioni descritte dal proprio comune.

Oltre a questi buoni spesa del 2022, è possibile anche usufruire della Carta degli acquisti tramite la quale si può ricevere fino a 40 € al mese per sempre. Ovviamente è necessario rispettare certi requisiti che sono richiesti per accedere al contributo economico.

La Carta degli acquisti, chiamata anche Social card, è una tessera simile ad una carta di credito che permette ai possessori di ricevere un contributo mensile per pagare le bollette di luce e gas, fare acquisti di generi alimentari e comprare farmaci.

La ricarica della tessera avviene ogni due mesi, ma una volta ottenuto il diritto di ricevere l’aiuto economico, l’erogazione sarà senza limiti di tempo e varrà per tutta la vita. Requisito fondamentale per richiedere la card é quello di possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’unione europea e in alternativa possedere il permesso di soggiorno. La richiesta è completamente informatizzata e può essere effettuata direttamente nel sito del MEF.

I requisiti necessari per ricevere l’aiuto economico

Questa carta degli acquisti è destinata ai cittadini con più di 65 anni e famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che abbiano un reddito complessivo non superiore ai 7.000 € che però arriva a 9.000 € per gli over 70.

Per quanto riguarda invece il bonus spesa 2022 di 800 € a famiglia, è bene precisare che è destinato a famiglie con livelli di reddito basso o nuclei familiari numerosi che però non hanno accesso a nessun altro contributo nazionale.

Al momento è possibile effettuare la richiesta del bonus di 800 € nel Comune di Catania fino al 19 maggio, e nella città di Bologna fino al termine della disponibilità economica impiegata per questa manovra.