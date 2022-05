Claudia Ruggeri, l’episodio dietro le quinte che le ha stravolto la vita | Il racconto della showgirl

Claudia Ruggeri ha conquistato i telespettatori grazie al suo fascino ed alla sua simpatia. Da diversi anni protagonista indiscussa sia in tv che sui social ma quello che realmente gli ha stravolto la vita è successo dietro i riflettori

Claudia Ruggeri è diventata una delle showgirl più amate dai telespettatori. Classe 1983, nata a Roma, è la splendida protagonista del “minimondo” del game show “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Miss Claudia ha conquistato tutti con il suo fascino e la sua simpatia. Ma il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale a diverso tempo fa. Ha iniziato la sua carriera come modella, per poi esordire sul piccolo schermo nella trasmissione “Chiambretti C’è”. Successivamente è entrata nel cast del film “L’amore è bello finché dura” di Carlo Verdone, con una piccola parte.

La collaborazione con Paolo Bonolis

Nel 2004 è approdata a “Domenica In”. All’epoca, il programma era condotto da Paolo Bonolis, che ha avuto modo di conoscere e con il quale ha poi iniziato a collaborare in diverse occasioni.

Nello stesso anno, infatti, ha partecipato alla trasmissione “Ciao Darwin”, sempre condotta da Bonolis e Laurenti, in qualità di ballerina.

Ha poi raggiunto la notorietà grazie ad “Avanti un altro”. Nel 2019 ha fatto ritorno a “Ciao Darwin” in occasione della puntata “Umani vs Mutanti”, come capitana della squadra degli umani.

Nel 2016, Claudia ha celebrato le nozze con Marco Bruganelli. Quest’ultimo è il fratello di Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis. Marco, di conseguenza, è il cognato del noto conduttore.

Non sono molte le informazioni disponibili riguardo Marco: molto riservato sulla sua vita privata, di lui sappiamo che è un imprenditore (come la sorella) e che è di qualche anno più grande della moglie.

La coppia non ha ancora avuto figli ma sembrerebbe intenzionata a mettere su famiglia. I due sono molto felici insieme e Claudia è stata accolta dalla famiglia di Marco con tanto amore: ha uno splendido rapporto con Sonia, Paolo ed anche con i loro figli.

Il colpo di fulmine dietro le quinte

Ma come si sono conosciuti Marco e Claudia? La showgirl ne ha parlato nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni.

Il loro incontro è avvenuto dietro le quinte di “Domenica In”. All’epoca, Claudia era fidanzata con un ragazzo estremamente geloso che, non approvando il suo lavoro nel mondo dello spettacolo, ha deciso di lasciarla.

La showgirl, distrutta in seguito alla rottura, si è lasciata andare in un pianto proprio mentre si trovava negli studi della trasmissione. Marco, notandola, si è avvicinato a lei chiedendole: “Chi fa piangere una ragazza così bella?“. Così i due si sono conosciuti, per poi iniziare a frequentarsi.