Guendalina Tavassi, sapete quanto guadagna all’Isola dei famosi? Cifre stellari

Guendalina Tavassi si sta rivelando una delle concorrenti più amate dal pubblico che segue “L’Isola dei Famosi”. La permanenza in Honduras le permette, come per gli altri concorrenti, anche di incrementare i suoi guadagni. Ecco qual è il suo.

Partecipare a “L’Isola dei Famosi” può essere certamente duro proprio perché si deve rinunciare alle comodità a cui siamo abituati, oltre a dover convivere con la fame. La sofferenza dei concorrenti appare evidente già dopo qualche giorno di permanenza in Honduras: tutti loro, infatti, sono deperiti e con sempre meno forze.

La cifra che si riesce a intascare dipende certamente dal numero di giorni trascorsi sull’isola, ma anche dalla popolarità che si ha prima di iniziare il reality. Decisamente consistente è il guadagno che ha la possibilità di ricevere Guendalina Tavassi, che aveva già preso parte al programma nel 2014.

Guadagni da far invidia per Guendalina Tavassi a “L’Isola dei Famosi”

Avere già partecipato in passato a “L’Isola dei Famosi” rappresenta certamente un’agevolazione per Guendalina Tavassi, che conosce bene quali siano le rinunce con cui è necessario convivere. Questa volta, però, l’ex “gieffina” ha dalla sua anche il vantaggio di poter contare su un appoggio importante, quello di suo fratello Edoardo, che la sostiene in ogni circostanza.

Nonostante i due non siano più considerati una coppia, l’affetto che li lega è evidente a tutti e rappresenta una marcia in più rispetto agli altri concorrenti.

I telespettatori sanno bene come questa esperienza permetta ai concorrenti anche di ottenere un guadagno importante, pur non essendo a conoscenza dei dettagli. Proprio per questo molti accettano la proposta sperando di risollevarsi dopo una fase non positiva della propria carriera con l’idea che questa possa essere l’occasione per un rilancio in Tv e non solo.

E nel caso della bella romana a quanto ammonta il guadagno che Mediaset ha pensato per lei? Secondo le ultime indiscrezioni, la cifra sarebbe davvero astronomica. Si parla infatti di circa 9 mila euro a diretta. E visto che ogni settimana le puntate in onda sono due (a breve si dovrebbe tornare a una) si arriva a ben 18 mila euro a settimana, pari a 72 mila euro a settimana.

Di poco superiore è invece lo “stipendio” di altri due naufraghi apprezzati dai telespettatori: Carmen Di Pietro arriva a 12 mila euro a diretta, mentre Nicolas Vaporidis ne percepisce 10 mila.