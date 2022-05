Striscia la Notizia, lo stipendio delle veline è da record! Ecco quanto guadagnano le ragazze “di Antonio Ricci”

Giulia e Talisa, le veline di Striscia la notizia di questa stagione, sono ragazze che hanno saputo mantenere alto il nome di questo ambito ruolo della televisione. Tra stacchetti e pose ammiccanti si fanno notare ogni sera sul bancone più famoso d’Italia. Ma sapete quanto guadagnano per ogni balletto? La cifra é da non crederci.

La bionda Talisa ha solo 19 anni e la mora Giulia 22. Sono state scelte nel parterre della scuola di Amici e sono state notate per la loro bravura e prorompenza fisica. Fino ad oggi, nonostante qualche problema di salute che le ha allontanate per un breve periodo, si sono distinte tra le tante e dimostrano di essere apprezzate dal pubblico del tg satirico.

Talisa e Giulia, giovanissime ma già con un bagaglio d’esperienza

Nonostante la loro giovanissima età vantano già una discreta esperienza nel mondo dello spettacolo. Talisa Ravagnani è arrivata al serale di Amici nel 2019; dopo soli due anni é stata riconfermata come ballerina professionista nel programma condotto da Maria De Filippi. E’ comparsa anche nelle immagini del video di Selena Gomez Look at her now e Psyco di Arisa.

La bionda Giulia Pelegatti è stata concorrente dello stesso show nel 2016, ma è anche apparsa tra il corpo di ballo di trasmissioni di successo come Felicissima sera, Colorado e domenica in.

Giulia e Talisa avevano l’arduo compito di sostituire una coppia d’oro di Striscia la notizia Sono subentrate, infatti, al duo composto da Shaila e Mikaela che hanno danzato sulla scrivania per quattro anni di seguito, ma hanno saputo farsi notare per la loro spigliatezza davanti alle telecamere.

Il loro, comunque, è un duro lavoro poiché per proporre passi scatenati e sensuali davanti ai riflettori passano diverse ore in sala prove. Il prodotto finale deve essere perfetto e non è ammessa, dall’esigente registra, neanche una disattenzione.

Il loro impegno è pagato a peso d’oro! Ecco le cifre che incassano

Il loro impegno, comunque, è ben ripagato poiché l’incasso alla fine del mese è una cifra che i loro coetanei neanche sognano di ricevere. Per ogni puntata ciascuna delle due veline riceve circa 200 €. Da un rapido conto quindi è facile intuire che solo per l’intervento a Striscia la Notizia il cachet si aggira intorno ai 4.000 € al mese ognuna.

Ma non finisce qui poiché il ruolo di velina è solo quello che comporta poi tutti i lavori al contorno. Altre entrate cospicue si registrano tramite la produzione di shooting fotografici, ospitate tv e registrazione di televendite.

Insomma sono entrate da poco nel dorato mondo dello spettacolo ma già vantano uno stipendio di tutto rispetto. Non c’è che dire, Giulia e Talisa sicuramente hanno la strada spianata per diventare due apprezzatissime ballerine e showgirl dalla fama nazionale.