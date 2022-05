Gordon Ramsey, la cifra da record per lo chef stellato | Guadagna 7,5 milioni in un solo colpo!

Gordon Ramsey, il cuoco scozzese noto a tutti per il suo fare cinico e dissacrante, é riuscito ad ottenere l’ennesimo successo. Dopo aver conquistato nella sua carriera diciassette stelle Michelin, recentemente é riuscito a mettere a segno un altro dei suoi colpi! La cifra che si è accaparrato è veramente stellare!

È un personaggio che sicuramente sa far parlare di se e anche in quest’ultima occasione ha stupito tutti ottenendo un compenso a sei zeri! Gordon è uno tra i più ricchi chef del mondo, ma con quest’ultima operazione si è veramente superato.

Gordon James Ramsay, è famoso soprattutto come personaggio televisivo e conduttore di moltissimi show cooking. Lo ricordiamo spietato tra le cucine di Hell’s Kitchen, Cucine da incubo, Masterchef, Gordon Ramsay-diavolo di uno chef, Hotel da incubo e molti altri.

Gordon Ramsey, una carriera stellare sempre in ascesa

Si è iniziato ad appassionare alla cucina già all’inizio degli anni ’80 quando ha iniziato a lavorare in alcuni ristoranti in Scozia e in Gran Bretagna. Si è trasferito successivamente a Parigi fino al 1993 quando ha deciso di tornare a Londra per aprire il suo primo ristorante che ha incoronato grazie al prestigioso ottenimento di tre stelle Michelin.

Fino al 2005 Gordon Ramsey non ha aperto alcun locale all’estero, ma proprio in quell’anno inaugura un ristorante a Dubai e altri due a Tokyo per poi, nel 2006 sbarcare a New York, Los Angeles e Versailles.

Ha ottenuto nella sua carriera 17 stelle Michelin grazie ai suoi 25 ristoranti distribuiti in tutto il pianeta. E’ decisamente una carriera stellare alla quale si affianca anche il successo televisivo sia in Gran Bretagna, ma soprattutto in Italia. Nella nostra penisola ha aperto il suo primo locale in Sicilia nel 2009 per poi inaugurarne un altro nel cuore del Chianti.

Il colpo da 7,5 milioni di sterline

Ma recentemente è trapelata la notizia che ha fatto rimanere tutti senza parole. Un guadagno di 7,5 milioni di sterline che Gordon Ramsey ha ottenuto in un solo colpo. Lo chef stellato ha deciso di mettere in vendita una delle sue case in Cornovaglia; dalla vendita è riuscito ad ottenere un compenso di 7,5 milioni di sterline pari a 8,77 milioni di euro.

E questa un’operazione che ha raggiunto livelli economici mai registrati prima nella contea francese per una transizione immobiliare. La villa è una splendida residenza completa di piscina, campo da tennis e un grandissimo terreno.

L’operazione è stata molto proficua per lo chef in quanto Gordon aveva acquistato nel 2016 la stessa villa al costo di circa 5 milioni di sterline. La vendita gli ha quindi fatto guadagnare più di due milioni di sterline. Un importo da capogiro che si va a sommare al già immenso patrimonio del cuoco più famoso del pianeta.