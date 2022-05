Juventus, quello che succede nello spogliatoio è scioccante | Le scuse non bastano

In questa stagione ci sono stati molti alti e bassi per la nostra Signora ma quello che è successo una volta usciti dal campo non ha precedenti

La stagione 2021/2022 della Juventus sta per andare in archivio. Ai bianconeri mancano solamente due partite, contro Lazio e Fiorentina, per chiudere questa Serie A. Un campionato che non ha regalato grandi gioie alla Vecchia Signora con un “semplice” quarto posto che sta per essere conquistato.

Nell’ultima giornata disputata, la squadra di Allegri è incappata in una sconfitta per 2-1 in casa del Genoa ma nonostante il k.o. lo spogliatoio della Juventus non ha perso il buon umore.

A portare l’allegria in casa bianconera è spesso Juan Cuadrado, con i suoi balletti e la sua ironia tutta sudamericana. Questa volta, però, il siparietto sui social con protagonista anche il colombiano ha avuto dei risvolti “bollenti”.

Su Instagram, infatti, l’esterno destro della Juventus ha pubblicato una storia nello spogliatoio con una foto in cui si mostrava in una espressione simpatica non accorgendosi però di un “effetto collaterale” presente nello scatto che era stato pubblicato.

Juventus, Bonucci completamente nudo sui social: il web si infiamma

Cuadrado aveva “rubato” lo smartphone del compagno Alvaro Morata, entrando nel suo profilo Instagram e pubblicando una storia a luci rosse che ha infiammato il web in pochissimo tempo.

Nello scatto fatto dall’esterno colombiano, infatti, era presente sullo sfondo un altro calciatore della Juventus “come mamma l’ha fatto”: ovvero Leonardo Bonucci, ritratto completamento nudo nella foto.

Né Morata, proprietario del telefono, né l’autore del selfie Cuadrado si sono accorti subito dell’incidente hot e non hanno fatto in tempo a eliminare la storia Instagram prima che la stessa facesse il giro del web.

Resisi conto di quanto accaduto, l’immagine che raffigurava Bonucci nudo, seppur sfocato, è stata cancellata e i due calciatori della Juventus si scusati con il compagno di squadra ma sempre in maniera ironica.

Morata ha cercato di farsi perdonare pubblicando a sua volta una storia sul proprio profilo Instagram di una immagine di un affranto Cuadrado e la scritta: “Ci dispiace, Bonucci”. Le scuse sono arrivate, però, troppo tardi con il fermo immagine del difensore che aveva ormai fatto il giro del web provocando non poche risate.

Il siparietto mostra comunque come nello spogliatoio della Juventus, nonostante una annata non proprio esaltante, si viva in un clima di assoluta serenità e rilassatezza. Una buona base da cui partire per provare a tornare a conquistare successi nella prossima stagione.