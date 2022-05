Anna Tatangelo, la tutina più sexy che lei abbia mai indossato | Il web in tilt

Anna Tatangelo questa volta si è davvero superata. Il post che pubblica ha lasciato tutti i suoi follower senza parole. E’ di una bellezza sconvolgente e la tutina che la fascia non fa altro che esaltare le sue meravigliose forme. Il web si é infuocato per il suo ultimo post.

È una celebre e talentuosa cantante ma nell’ultimo periodo si sta dedicando al mondo della televisione. Conduce da qualche mese Scene da un matrimonio che l’ha consacrata come conduttrice di successo. Anna, però, non perde mai il filo diretto con i suoi follower e attraverso la foto che ha appena pubblicato fa scatenare tutti i suoi fan.

Anna Tatangelo, la sua carriera tra musica e televisione

E da molti anni sulle vette del successo nel mondo della musica; ha scalato tutte le classifiche nazionali con i suoi pezzi ormai diventati hit nazionali a tutti gli effetti. Ma oltre che come cantante pop, Anna Tantangelo è conosciuta come apprezzatissimo volto televisivo. Sono molte le sue apparizioni come opinionista, concorrente e conduttrice di numerosi programmi.

È stata anche la protagonista di qualche capitolo di cronaca rosa. Indimenticabili i duetti con Gigi D’Alessio, il suo grande amore con il quale è stata sposata per più di 10 anni. All’inizio la loro storia ha suscitato parecchio scalpore poiché la differenza d’età era significativa. La coppia ha combattuto contro ogni malelingua ed è rimasta uno accanto all’altra per ben 15 anni.

Dal loro matrimonio è nato anche un figlio oggi quasi adolescente, Andrea di 12 anni. Molto recentemente Gigi e Anna hanno provato a riavvicinarsi, ma non sono riusciti nell’intento e nel 2021 si sono allontanati definitivamente.

Anna Tatangelo ha poi vissuto un’intensa storia d’amore accanto al rapper Livio Cori, ma non più di un mese fa i due hanno sono arrivati alla separazione. Nonostante avessero tentato di tenere la relazione nascosta dalle indiscrezioni, sono state molte le apparizioni della coppia in pubblico. L’ufficializzazione della definitiva rottura è stata ad opera di Livio che ha dichiarato il naufragare del loro amore tramite i social.

Il post che ha fatto impazzire i suoi fan

A giudicare dall’ultimo post che la cantante ha pubblicato online però sembra che la donna si sia ripresa velocemente. Appare in splendida forma e sembra serena agli occhi del pubblico. È riuscita a infiammare tutti i suoi follower indossando una tutina super aderente che le mette in risalto il fisico mozzafiato.

L’abbigliamento è quello da far girare la testa; una scollatura veramente generosa che mette in risalto il seno. Sui fianchi sono ben evidenti due aperture che hanno contribuito a far esplodere il web. Che dire, l’estate sta arrivando e Anna sembra essersene accorta in tempo.