Karina Cascella, il seno in primo piano fa il boom di like | La foto che ha “steso” i suoi fans

E’ la stagione adatta a scoprirsi e quale migliore occasione per Karina Cascella per stendere nuovamente i suoi fan. La foto è di quelle che spezza il fiato; il lato A è incontenibile e il suo sguardo incanta tutti i follower. Un altro colpo tirato a segno dalla bella Karina.

Karina, una donna che non deve chiedere mai dal fascino prorompente e la bellezza ammaliante. Sa come farsi apprezzare dal suo pubblico e per questo molto spesso pubblica post che registrano veri e propri boom di like. E’ il caso questo dell’ultima sua foto su Instagram.

Karina, oltre la bellezza c’è di più

È un volto televisivo che ultimamente si è allontanato dai riflettori. Oltre alla bellezza Karina possiede un carattere spumeggiante e un’ironia travolgente che sono ingredienti essenziali per il successo nel mondo dello spettacolo. E’ per le sue doti che la Cascella é spesso seduta nei più importanti salotti televisivi Mediaset.

È stata un volto quasi fisso delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Con il suo carattere deciso é molto spesso stata protagonista di accese discussioni con gli ospiti di turno; é una donna che sa quel che vuole e lo dimostra attraverso i suoi atteggiamenti.

Karina Cascella è adatta al ruolo di opinionista ed infatti è ricercatissima per dispensare pareri sui concorrenti delle più importanti trasmissioni televisive. Per lungo tempo ha presenziato nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, é stata opinionista dell‘Isola dei famosi 6 e dell’ultima stagione del Grande Fratello vip.

Nella sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo è riuscita anche ad ottenere la vittoria di un famoso reality. Nel 2008 infatti è si è classificata al primo posto durante l’edizione della talpa di quell’anno. Ha tentato anche la carriera musicale, ma con scarso successo.

La foto che ha infuocato i suoi tantissimi followers

Negli ultimi tempi Karina è rimasta in disparte e ha tentato a lanciarsi che in un progetto e imprenditoriale aprendo il suo primo negozio a Milano. Le luci del successo però la attirano sempre ed è per questo che Karina ci tiene a mantenere un filo diretto con i suoi follower attraverso i suoi seguitissimi social.

L’ultimo post che ha pubblicato ha lasciato tutti senza parole. Karina posa seduta su un muretto con dei gli shorts minimal e un top che a stento copre qualche centimetro di pelle; il seno sembra esplodere. I fan gradiscono molto e inondano la sua pagina con migliaia di like. Ogni sua foto d’altronde riscuote un successo strepitoso.