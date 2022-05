Limoni, hanno mille proprietà ma chi ha questa patologia non deve assolutamente abusarne

Un vero e proprio principe degli agrumi, che ha numerose qualità miracolose. Ma fate attenzione se soffrite di questa patologia

Come tutti gli agrumi, sono uno dei capisaldi della dieta mediterranea. I limoni, del resto, oltre a prestarsi a diverse funzioni, hanno tantissime proprietà molto utili per il nostro organismo. Ma attenzione a non esagerare, soprattutto se si soffre di determinate patologie.

Come dicevamo, il limone è un agrume che può essere utilizzato in vari modi. Nonostante il suo sapore acre, si presta per essere spremuto e bevuto, per esempio. Ma è molto utile anche tagliato a fette, magari in un’insalata. E, ovviamente, è molto utilizzato come condimento. Uscendo dall’ambito prettamente alimentare, segnaliamo anche le proprietà disinfettanti del limone.

Un frutto che arriva dall’Estremo Oriente, Cina a India in particolare. Ma che nei secoli ha attecchito molto anche nel Mediterraneo. Sono soprattutto le regioni del Sud Italia a dare la maggiore produzione di questo agrume di colore giallo: Campania, Calabria e Sicilia. La raccolta, quando il frutto è ancora verde, avviene tra sei e dieci volte nell’arco di un anno solare.

Un vero e proprio principe degli agrumi. La pianta di limone, infatti, è molto bella e, anche dopo la potatura per la raccolta del frutto, spesso non viene abbandonata, ma usata come elemento decorativo, nelle abitazioni, ma anche nei locali pubblici.

Il limone: le proprietà e chi deve evitarlo

Come tutti gli agrumi, ovviamente il limone si segnala per grandi quantità di vitamina C, che sappiamo essere fondamentale per la nostra salute e per il nostro organismo. Ma contiene anche il fruttosio, il glucosio, il calcio, il ferro, il rame, il manganese e molte vitamine del gruppo B e A.

Essendo ricco di vitamina C è molto utile per aiutarci ad assimilare il ferro. E, comunque, il suo succo aiuta anche al dimagrimento e a disintossicare l’organismo, purificando per esempio il sangue. L’acquisizione di limone tutti i giorni previene la debolezza ossea e dentale, proprio per la presenza di calcio che può vantare l’agrume.

Ma le proprietà di limone sono tantissime. Ha infatti la capacità di favorire memoria e concentrazione e, per di più, il suo succo sbianca naturalmente i denti e previene la caduta di capelli.

Pur avendo queste proprietà miracolose, però, consigliamo di assumerne non più di due al giorno. Questo perché, pur avendo importanti peculiarità digestive, la sua forte acidità può essere controindicata per chi soffre di gastrite e reflusso.