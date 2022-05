Riconoscete la bambina nella foto? Oggi è l’attrice più amata al mondo

Avete riconosciuto la bambina nella fotografia? Oggi è una delle attrici più famose – oltre ad essere considerata una delle più belle – del mondo.

La bambina che vedete nello scatto è una delle attrici più famose a livello internazionale: ha raggiunto la notorietà per aver recitato in una celebre sitcom, diventata un cult degli anni Novanta. Il suo personaggio è stato inserito nella lista dei 100 più grandi personaggi femminili televisivi negli Stati Uniti.

Anche sul grande schermo ha preso parte a film di successo tra cui “Una settimana da Dio”, “… e alla fine arriva Polly”, “Io & Marley” e “Come ammazzare il capo… e vivere felici”. Inoltre, è finita al centro delle cronache rosa per via della sua relazione con uno degli attori più desiderati dal pubblico, Brad Pitt.

Avete capito di chi stiamo parlando? La bimba nello scatto sovrastante è l’attrice Jennifer Aniston.

Il successo internazionale con Friends

Classe 1969, Jennifer Aniston è nata a Los Angeles ed è una figlia d’arte. Il padre, John Aniston, è un attore di origine greca traferitosi negli Stati Uniti. Mentre la madre, Nancy Dow, è di origine italiana, irlandese e scozzese ed è stata una modella, attrice e scrittrice.

Una volta conclusi gli studi, si è avvicinata al mondo della recitazione ottenendo i suoi primi ruoli teatrali. Dopo essere stata scelta per il film Leprechaun, ha ottenuto il ruolo destinato a cambiare la sua vita per sempre.

Nel 1993 l’attrice è entrata a far parte del cast della serie Friends Like Us che, prima dell’episodio pilota, ha modificato il nome in Friends. Inizialmente selezionata per interpretare Monica, in seguito all’incontro con i produttori le è stato dato il ruolo di Rachel.

Il magazine People l’ha nominata “donna più bella del mondo” per ben due volte: prima nel 2004 e poi nel 2016. Mentre nel 2007 è stata inserita nella lista delle donne più ricche del mondo dalla rivista Forbes. Nel 2012 la sua carriera è stata coronata con una stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame.

Quando la finzione diventa realtà

Nel corso degli anni, la Aniston ha attirato le attenzioni dei media per via della sua vita sentimentale.

Dopo aver avuto una storia con l’attore Tate Donovan, ha conosciuto il già menzionato Brad Pitt alla fine degli anni Novanta. La coppia, nel 2000, ha celebrato le nozze a Malibu per poi divorziare nel 2005.

Nel 2011 Jennifer si è legata sentimentalmente all’attore Justin Theroux: i due si sono sposati nel 2015 ma la loro storia d’amore è giunta al capolinea dopo due anni e mezzo.

L’anno scorso si sono diffusi diversi rumors sulla sua nuova relazione con un altro celebre attore: si tratta di David Schwimmer, noto come Ross nella serie Friends. La scintilla, tra i due, sarebbe scoppiata dopo la reunion con il resto del cast.